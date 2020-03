Disco d’oro per “Me ne frego” di Achille Lauro e “Viceversa” di Francesco Gabbani

“Me ne frego” di Achille Lauro e “Viceversa” di Francesco Gabbani sono stati certificati disco d’oro. Un grande apprezzamento per i due brani presenti nella 70esima edizione del Festival di Sanremo.

Per Achille Lauro è solo l’ultimo dei traguardi raggiunti in questo 2020: dopo il successo al Festival di Sanremo, è stato nominato Chief Creative Director di Elektra Records da Warner Music Italy. Recentemente l’artista ha annunciato il suo atteso ritorno sui palcoscenici più importanti d’Italia, con Achille Lauro Live 2020, in cui presenterà sul palco il suo alter-ego ‘Achille Idol Immortale. A grande richiesta raddoppia infatti la data al Palazzo dello Sport di Roma: all’appuntamento già annunciato del 31 ottobre si è aggiunta una nuova data, il 30 ottobre. Oltre alla doppietta nella sua città, il tour- prodotto da F&P, toccherà anche le città di Milano (17 ottobre – Lorenzini District), Torino (19 ottobre – Teatro della Concordia), Cesena (22 ottobre – Nuovo Carisport), Napoli (24 ottobre – Casa della Musica), Firenze (28 ottobre – Tuscany Hall). I live di Achille Lauro non saranno semplici concerti, ma vere e proprie performance artistiche e teatrali: luci, suoni, scenografie, costumi e performance per un live ispirato alle più grandi produzioni internazionali.

Per “Viceversa” il successo è rimarcato dagli oltre 10 milioni di streaming e più di 15 milioni di views su Youtube. “Viceversa” è anche la title track del nuovo album uscito il 14 febbraio, un inno alla condivisione e all’abbandono dell’individualismo. E’ questo il filoconduttore che Francesco Gabbani ha cucito addosso al suo nuovo lavoro, che rappresenta il tentativo di interpretare il complesso rapporto tra l’individuo e la collettività, perno fondamentale nell’esistenza di ognuno.

Il tour instore che ha fatto seguito all’uscita del disco, si concluderà questa settimana con due appuntamenti in Puglia, il 4 marzo a Bari e il 5 a Lecce. Francesco Gabbani sarà in concerto all’Arena di Verona di giovedì 8 ottobre 2020, un’occasione da non perdere per ascoltare i successi dell’artista e i brani contenuti nel nuovo disco in uno degli anfiteatri più antichi e suggestivi del nostro paese.

