Coronavirus, rinviato “Testa o Croce Tour” dei Modà

Alla luce dei recenti avvenimenti e delle vigenti disposizioni governative, Friends & Partners è costretta a rinviare il “Testa o Croce Tour” dei Modà, la cui partenza era prevista il 6 marzo da Catania. Rimane invariata la data speciale all’Arena di Verona il 2 maggio.

Queste le nuove date del tour: 2 ottobre al PalaCatania di Catania, recupero concerto del 6 marzo; 3 ottobre al PalaCatania di Catania, recupero concerto del 7 marzo; 6 ottobre al Palasport di Reggio Calabria, recupero concerto del 17 marzo; 9 ottobre al PalaFlorio di Bari, recupero concerto del 13 marzo; 10 ottobre al PalaFlorio di Bari, recupero concerto del 14 marzo; 13 ottobre al PalaSele di Eboli (Salerno), recupero concerto del 10 marzo. E ancora: 12 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma, recupero concerto del 20 marzo; 18 dicembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano), recupero concerto del 28 marzo; 19 dicembre al Mediolanum Forum di Assago, recupero concerto del 29 marzo.

In seguito allo spostamento del tour dei Modà si conferma che i biglietti rimarranno validi per le nuove date. Da oggi pomeriggio sono disponibili le prevendite per le nuove date su Ticketone.it e sui circuiti di vendita abituali. Utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne, è possibile rivendere i biglietti per tutti i concerti rinviati ed è possibile effettuare il cambio nominativo per tutti i concerti rinviati, tranne per quello di Reggio Calabria.

Ulteriori informazioni verranno comunicate a partire dal 9 marzo su: www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it

È anche possibile chiedere il rimborso per il solo concerto previsto il 24 marzo all’RDS Stadium di Genova, che è stato rinviato a data da destinarsi. Queste le modalità:

rivolgendosi ai punti vendita dove gli stessi sono stati acquistati entro e non oltre il 27 marzo 2020. Per coloro che hanno acquistato i biglietti online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità ‘ritiro sul luogo dell’evento‘, il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto scrivendo all’indirizzo email: ecomm.customerservice@ticketone.it entro e non oltre il 27 marzo 2020. Per i biglietti acquistati online sul sito Ticket One o tramite call center con modalità ‘spedizione tramite corriere espresso‘, il cliente dovrà spedire i biglietti, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non il 27 marzo 2020 (farà fede la data del timbro postale) all’indirizzo: TicketOne S.p.A. – Via Vittor Pisani 19 – 20124 Milano (C.a. Divisione Commercio Elettronico).