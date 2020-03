E ora arrivano pure i biscotti della Ferragni. Il web insorge

Chiara Ferragni è ormai inarrestabile. L’ultimo successo? L’influencer cremonese ha infatti lanciato la sua limited edition di una delle marche più famose di biscotti al cacao via social.

Confezionati con un pacchetto bianco, rosa e azzurro con applicati sopra il logo Chiara Ferragni Collection, gli Oreo firmati dalla nota influencer sono già arrivati sugli scaffali dei supermercati di tutta Italia.

Inoltre, chi acquisterà due pacchetti di biscotti ripieni, potrà partecipare al concorso indetto dalla Ferragni per vincere un capo d’abbigliamento della sua esclusiva capsule collection. “Quando un’icona del gusto incontra un’icona fashion, nasce un’esclusiva capsule collection, che mixa tutto il divertimento di Oreo con lo stile unico di Chiara Ferragni”, si legge nel portale del brand di prodotti alimentari.

Tuttavia, anche in questo caso è scoppiato la solita polemica. Come ricordiamo, infatti, Chiara Ferragni nel 2018 ha realizzato una serie limitata di bottiglie d’acqua personalizzate. Quando però sui social aveva cominciato a circolare l’immagine di una di queste bottiglie, che veniva venduta al modico prezzo di 8 euro l’una, è scoppiato il finimondo. Così, davanti all’ennesima collaborazione nel mondo food, è tornato subito alla mente degli hater questo vecchio ed infelice episodio.

In queste ore, infatti, molti sono i commenti che fanno chiaramente riferimento a quanto accaduto con l’acqua Evian. “Se l’acqua costava 10€ immagino questi… Staremo sulla mezza piotta…”, scrive un utente. Un altro rincara la dose: “Ho paura a chiedere il costo…”. E ancora: “L’acqua non bastava, ovviamente servivano pure i biscotti”, “Costeranno talmente tato che dovrò tentare di vincerli per averli!”, “Quanto? Su spara la cifra!”, “Gli Oreo della Ferragni sono davvero quello di cui abbiamo bisogno?” e “Ma dopo l’acqua, non sarà il caso che apri un autogrill?”. Chi, infine, commenta con sarcasmo: “Ora anche food blogger”.

Tuttavia, nel pieno dell’emergenza coronavirus, non manca chi si aggiudica uno dei commenti più ironici che si possono leggere nello spazio in fondo al post: “Costeranno quanto l’amuchina?”. Seguita rigorosamente da: “Oh finalmente si parlerà di qualcosa di diverso del coronavirus in tv e sui social, grazie”.

Sta di fatto che, per smorzare la polemica, la stessa Chiara Ferragni ha tenuto a precisare che il prezzo dell’edizione speciale sarà pari a una qualunque confezione Oreo. Fortunatamente, però, c’è sempre Fedez a darle manforte che, sui social, ha provato a rispondere agli attacchi degli haters. Così, a chi su Twitter ha puntato il dito contro il capitalismo, Fedez ha risposto senza mezzi toni: “Combattere la Ferry per contrastare il capitalismo è come bruciare un parrucchino per combattere la calvizie”.

Ludovica Marchese, ilgiornale.it