Torna Modern Family, tra amori e addii

Dall’8/3 su Fox nuovi episodi, tutta la serie su canale dedicato

La semplicità e l’universalità delle tematiche sono il segreto del successo di Modern Family, in cui tutti in qualche modo possiamo riconoscerci. Arriva su FOX+1 (113, Sky) un canale interamente dedicato alle vicende della famiglia di Modern Family che ripercorrerà tutte e nove le stagioni, dal 1° fino all’8 marzo, nell’attesa di vedere la decima stagione – in onda in prima visione assoluta dall’8 marzo alle 21.00 su Fox con i primi due episodi – ed è già stata ufficializzata l’undicesima che sarà anche l’ultima. Creata da Christopher Lloyd e Steven Levitan, con la tecnica del mockumentary racconta le vicende di una famiglia allargata molto lontana dai canoni tradizionali. In una Los Angeles quasi surreale, le vicende della famiglia. Nella decima stagione il filo conduttore sarà l’amore. Tante risate, il toccante addio ad uno dei personaggi e una new entry.

Ansa