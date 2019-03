Serena Williams e il presunto spoiler su Capitan America

La star del tennis Serena Williams, durante la Notte degli Oscar, involontariamente fa un commento riguardo Capitan America in un video, e i fan gridano allo spoiler

La tennista Serena Williams, che agli Oscar 2019 ha presentato il film “A star is born“, ha fatto andare nel panico i fan Marvel, con un video postato su Instagram.Nel video in questione, Serena si accorge della presenza di Chris Evans e lo riprende.Fino qui tutto bene, se non fosse che si sente chiaramente la tennista dire: “Ero cosi devastata quando l’ho visto morire in quel film, Avengers”. Prontamente qualcuno le deve aver fatto notare l’errore e la campionessa ha subito rimosso il video. Ma il danno ormai era fatto, il video era stato visto e salvato da milioni di persone, tra cui i fan di Capitan America, che ora si chiedono se Serena abbia davvero spoilerato la morte di Capitan Steve Rogers in “Avengers: Endgame”, o se si sia trattato solo di un lapsus e nulla di più.Come sappiamo, “Avengers:Endgame” potrebbe essere l’ultimo film i cui vedremo l’attore di Boston, Chris Evans, vestire i panni del Capitano, quindi può darsi si riferisse a quello. Anche perché, come avrebbe fatto ad aver già visto il film, si chiedono in molti?Ad ogni modo, lapsus o spoiler, i fan Marvel dovranno aspettare la data d’uscita del film, ovvero il 26 aprile, per sapere se quella della Williams fosse davvero una “soffiata”.

Mariangela Garofano, ilgiornale.it