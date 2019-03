Il ‘colpaccio’ di Fazio, intervista Macron

“Domenica ‘Che Tempo Che Fa‘ ha l’onore di intervistare il Presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron“. Ad annunciarlo su Twitter lo stesso conduttore della trasmissione di Rai1, Fabio Fazio.Fazio posta anche una foto che lo ritrae con il presidente francese, in quella che sembra una stanza dell’Eliseo.Al termine di una settimana iniziata sulla graticola, per via delle voci sull’intenzione della Rai di mettere in discussione il suo contratto, Fazio porta a casa un ‘colpaccio’ giornalistico non indifferente.Il presidente francese – si legge su ‘Le Figaro’ – parlerà dei legami di amicizia tra Francia e Italia, in particolare della sua relazione personale con l’Italia e la sua cultura – così come della responsabilità comune dei nostri due paesi, nel cuore dell’Europa, nel far fronte alle sfide migratorie, ambientali, economiche e sociali.

