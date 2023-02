Sanremo, purtroppo non si celebrerà Miele

(di Tiziano Rapanà) Torna Sanremo e vedo il ritorno del consueto che si fa industria del divertimento per la gioia del pubblico. Faccio un enorme in bocca al lupo a tutti, ma stavolta non seguirò e mi limiterò a constatare il ticchettio dell’orologio che registra lo scorrere del tempo, senza curarsi dell’ordinario e straordinario dell’esistenza. Lo so bene: sbarcheranno anche i grandi nomi del passato e dovrei essere addirittura contento ma preferisco leggere Watzlawick che guardare quello cui smaniano tutti, tra fantafestival e internauti che brigano per dire la loro sul vestiario indossato in puntata. Riecco le voci che parlano, discutono e dibattono sul festival e canticchiano pure (si ascolti Monica Setta che intona, non richiesta, ad Isoradio la super hit Se telefonando). Non si può canzonare la smania d’intrattenimento e quindi che festival sia. Amadeus ha dimostrato di essere un ottimo timoniere e il cast artistico è interessante e si presenta efficace nel possibile confezionamento di un successo televisivo. Ovviamente nella serata dei duetti non ci sarà spazio per Miele, quarta classificata nel Sanremo del 1977 (meglio conosciuto come quello dei gruppi). È il pezzo cuspide della carriera del Giardino dei Semplici, ritorna sempiterno nel giro del valzer del revival televisivo ma Sanremo non lo celebra mai. Non c’è memoria storica, siamo sempre lì. Franco Simone, sottovalutato cavaliere del cantautorato nostrano, meriterebbe un omaggio (non dico tanto, almeno 15 minuti di racconto-bignami del suo vissuto in canzone) e spero che nei prossimi anni ci sia quello spazio, quell’attenzione da minimo sindacale che è dovuta a chi ha portato il vessillo dell’Italia all’estero.

