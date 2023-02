Roby Facchinetti aggredito e rapinato in casa: in azione tre banditi armati di pistole

I malviventi hanno fatto irruzione nella villa del cantante a Bergamo facendosi consegnare gioielli e orologi

Ore di paura per Roby Facchinetti. Il cantante è stato aggredito e rapinato da tre malviventi armati che hanno fatto irruzione nella sua casa di Bergamo. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, Facchinetti era in compagnia della moglie Giovanna e del figlio Roberto. Tutti e tre sono minacciati con delle pistole dai banditi che si sono fatti consegnare gioielli, orologi e, forse, anche denaro.

Sapevano come muoversi

I fatti risalgono a domenica sera. I malviventi sono entrati in azione in tarda serata, con il volto coperto da un passamontagna. Armati di pistola hanno minacciato i presenti costringendoli, a quanto si apprende, ad aprire una cassaforte. Pare che i tre si siano mossi con estrema padronanza nella villa del cantante dei Pooh e, al momento, non risultano finestre o porte forzate.

La figlia: “Fatto veramente grave”

“È successa una cosa veramente grave e noi non possiamo dire nulla”, ha confermato Giulia Facchinetti, la figlia minore. La famiglia chiede riservatezza totale: “Questo non è gossip”. Ancora da quantificare il bottino del colpo, sulla vicenda indagano gli uomini della squadra mobile. Facchinetti, insieme a Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli, sarà ospite della prima serata del Festival di Sanremo per una reunion dei Pooh.