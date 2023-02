“Grande Fratello Vip”, Daniele furioso: “Oriana ottiene quello che si merita”

Il rapporto tra i due Vipponi è finito male. La Marzoli evita persino di salutare il ragazzo che però non la prende bene

Nella Casa del “Grande Fratello Vip” il rapporto tra Daniele e Oriana sembra essere finito decisamente male. In attesa di un (ulteriore) chiarimento, la Marzoli ha deciso addirittura di togliere il saluto al ragazzo che non l’ha presa affatto bene e si sfoga con Tavassi. “Fa, disfa, fa quello che vuole – dice -. Va bene, ma poi ottiene quello che torna. E’ abituata a ottenere quello che vuole, ma con me ha capito male”.

Alta tensione al “Grande Fratello Vip”. A prescindere da quanto durerà questa separazione, sicuramente non è avvenuta in termini amichevoli. D’altronde Daniele e Oriana hanno entrambi caratteri forti e il loro continuo tira e molla ha finito con il lasciare il segno. “Nessuno ha detto che dovevamo ignorarci” dice Daniele e spiega che, sebbene le cose tra di loro non siano andate a buon fine, si aspettava almeno di poter avere con lei una convivenza pacifica.

Tavassi prova a minimizzare sostenendo che secondo lui Oriana non ha risposto al saluto di Daniele perché non ha sentito ma il ragazzo non vuole sentirci. “Non sono mica scemo – ribatte – capisco quando qualcuno sente”. Che sia molto nervoso lo si capisce dal fatto che spesso si lascia andare a frasi in dialetto.