Fedez definisce il karate “inutile”: nuova polemica | La replica del campione olimpico Busà: “Impari a comunicare”

“Insegna il rispetto e la disciplina per noi stessi e verso gli altri. Al rapper dico: ‘Vieni ad allenarti con me'”, aggiunge l’oro a Tokyo 2020

Fedez scatena una nuova polemica. Le settimane che hanno preceduto Sanremo – dove il rapper duetterà con gli Articolo 31 e la moglie Chiara Ferragni esordirà come co-conduttrice – lo hanno visto protagonista di diversi polveroni (basti pensare a quando, parlando della scomparsa di Emanuela Orlandi, si è lasciato andare a una sonora risata). Ora, in una puntata del suo podcast “Muschio Selvaggio”, il cantante ha definito il karate “inutile”, scatenando la reazione di Luigi Busà, oro olimpico a Tokyo 2020: “Lo sport è come una canzone, può piacere o non piacere. Ma a Fedez dico: ‘Vieni ad allenarti con me’. Dovrebbe imparare a comunicare, altrimenti faccia altro”.

Nel podcast, Fedez ironizza (“sono mossette goliardiche”) sulla disciplina praticata anche da lui e accompagna le sue parole con una risata.

La replica di Busà su Instagram – “Durante il podcast ‘Muschio Selvaggio’, Fedez ha commentato che il karate è uno sport ‘inutile’. Il karate è una delle più antiche arti marziali al mondo che insegna il rispetto e la disciplina per noi stessi e verso gli altri. Faccio questo video per difendere il mio sport, la mia categoria e per portare avanti un orgoglio italiano perché ad oggi siamo campioni olimpici in quest’arte marziale. Ma non solo. Sono qui a difendere lo sport, qualsiasi esso sia”, ha scritto Busà su Instagram a corredo di un video in cui ha aggiunto: “Partiamo tutti dallo stesso livello fin da piccolini, per arrivare poi ai grandi campioni che vincono europei, mondiali, fino alle Olimpiadi”. “Ovviamente abbiamo tutti lo stesso obiettivo, che è quello di fare sport e promuovere il valore del rispetto e dell’uguaglianza. Faccio questo video non per far polemica, ma per difendere il karate e non solo. Per difendere qualsiasi sport esso sia”, ha dichiarato l’azzurro.

“Invito Fedez un giorno ad allenarci insieme. Mi piacerebbe fargli scoprire quanta bellezza, quanta tecnica e quanto rispetto si cela dietro questo meraviglioso sport. A tutti i ragazzi che stanno ascoltando questo messaggio volevo dire: continuate a fare ciò che vi piace. Abbiate fiducia in voi stessi e difendete sempre ciò in cui credete. E non ve ne pentirete mai”, ha concluso Busà, che ha raccolto il consenso di tanti follower tra cui la pugile Irma Testa.

Busà: “Le parole di Fedez mi hanno fatto arrabbiare” – “Le parole di Fedez mi hanno fatto molto arrabbiare, non si può definire ‘inutile’ una disciplina come il karate”, ha detto l’azzurro al telefono con l’Ansa dopo il suo post di risposta. “Puoi dire ‘il karate non mi piace’, non che consiste in ‘mossette’ – ha proseguito il karateka azzurro -: così denigri una delle arti marziali più importanti che ci siano e tutti coloro che la praticano, tra cui me, che con l’oro di Tokyo sono stato orgoglio nazionale e sono stato ricevuto da Mattarella”.

Busà ha inoltre specificato che tra l’altro alcuni dei più grandi fighter della UFC (la lega di MMA di cui fa parte Marvin Vettori, ospite della puntata incriminata del podcast), “tra cui Robert Whittaker, vengono dal karate, che è la disciplina alla base di tantissime altre”. “‘Muschio selvaggio’ è seguito da tante persone, e quindi il danno potenziale delle parole del cantante è ampio. Un ragazzino che ha come idolo Fedez potrebbe pensare che realmente il karate è uno sport inutile, e questo è terribile”, ha concluso il campione.