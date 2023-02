È morto Paco Rabanne, lo stilista spagnolo aveva 88 anni

Lo ha fatto sapere il gruppo catalano Puig, che detiene il controllo della marca omonima, famosa soprattutto per il profumo. Lo stilista è morto nel villaggio di Portsall in Francia dove abitava

E’ morto in Francia, a Portsall, Paco Rabanne. Lo stilista spagnolo aveva 88 anni. Aveva cominciato negli anni ’60 creando gioielli per Givenchy, Dior e Balenciaga. Aveva dato vita alla sua casa di moda nel 1966. Usava per i suoi modelli materiali insoliti come metallo, carta e plastica. Coco Chanel ribattezzò il collega “il metallurgico della moda”. Fu il primo stilista in assoluto ad usare la musica nelle sue sfilate. Ha lavorato anche nel cinema: suoi, ad esempio, i costumi di scena di Barbarella.

Il comunicato

Lo ha fatto sapere il gruppo catalano Puig, che detiene il controllo della marca omonima, famosa soprattutto per il profumo. “Con profonda tristezza, Puig annuncia il decesso di Paco Rabanne”, informa un comunicato, che conferma l’informazione del quotidiano bretone Télégramme.