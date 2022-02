Sony Pictures si affida alla Blockchain DigitalBits per offrire una premiere in esclusiva mondiale del nuovo film “Uncharted”

Sony Pictures Italia e DigitalBits regaleranno ad alcuni fortunati membri della comunità Blockchain di DigitalBits l’incredibile opportunità di assistere in assoluta esclusiva mondiale ad una premiere anticipata dell’attesissimo film dedicato al mondo del gaming “Uncharted“, con protagonisti gli attori Tom Holland, Mark Wahlberg ed Antonio Banderas.I due unici ed irripetibili eventi si terranno in Italia a febbraio nelle città di Roma e Milano, una settimana prima della data ufficiale di lancio del film nella sale cinematografiche. In tale occasione i fortunati spettatori della premiere di Roma avranno inoltre l’opportunità di incontrare dal vivo l’ambasciatore di DigitalBits Francesco Totti, in compagnia di un ospite VIP a sorpresa.



Alla première di Milano, invece, i fortunati ospiti avranno l’opportunità di incontrare la leggenda ed attuale vicepresidente dell’InterJavier Zanetti, anche in questo caso accompagnato da special guest.

I partecipanti all’esclusiva iniziativa saranno selezionati a sorte tra gli spettatori dei match di Campionato dell’AS Roma (Roma – Genoa) e dell’FC Internazionale (Inter – Milan) del prossimo sabato 5 febbraio 2022. In entrambi gli stadi, all’Olimpico della Capitale come al Meazza di San Siro, immediatamente dopo i tornelli d’ingresso i tifosi troveranno ad attenderli le indicazioni che li indirizzeranno ai corner DigitalBits, presso i quali avranno la possibilità di registrarsi alla speciale iniziativa “Hollywoodiana” ed avere quindi la possibilità di vincere l’esclusiva esperienza VIP. In occasione dell’inedita attivazione saranno selezionati 5 vincitori, più accompagnatori, per ogni proiezione esclusiva per un totale di 20 fortunatissimi spettatori.

Così Daniele Mensi, Managing Director di DigitalBits Foundation: “Siamo entusiasti di dare il via a questa prima collaborazione con Sony Pictures“. “Questa campagna è una concreta dimostrazione di come la tecnologia blockchain può essere sfruttata come abilitatore e tangibile valorizzatore di esperienze esclusive dedicate ai fans di tutto il mondo ed ai brand protagonisti in varie industry, e rispecchia perciò appieno la mission della tecnologia DigitalBits“.