Le ultime foto confermano, sì Belén Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme

In vista di San Valentino, noi inguaribili romantiche vogliamo solo parlare d’amore.Per fortuna Belén Rodriguez e Stefano De Martino sono pane (alla nutella) per i nostri denti. Cosa sta succedendo in casa Rodriguez-De Martino? Facciamo un piccolo recap. Nel giro di poche settimane la conduttrice è stata avvistata prima con l’attore Michele Morrone poi con l’ex fidanzato Andrea Iannone e, infine, con l’ex marito Stefano De Martino. Aggiungiamo poi una buona spolverata di gossip che segue Belén da settimane – da quando ha dichiarato di essere single e di essersi lasciata con l’ex hair stylist Antonino Spinalbese, padre della sua secondogenita Luna Marì – et voilà…

Da allora paparazzi, fan del coppia, e pagine di gossip non ci hanno capito più niente in un vortice di intrecci alla Beautiful che ci hanno tenute incollate ai social. Questo fino all’altra sera quando Belén e Stefano De Martino hanno duettato insieme in un divertente karaoke durante la festa dell’amica in comune Patrizia Griffini.



Ma non finisce qui, perché da quella sera le conferme di una nuova scintilla tra i due(che assomiglia di più a un fuoco ardente) si sono fatte sempre più insistenti. Gli sguardi e la complicità palpabile durante la festa hanno portato i paparazzi del magazine Chi a seguire Belén e Stefano De Martino di ritorno dal party, fotografandoli insieme mentre entravano a casa del conduttore di Bar Stella. Siamo quindi al secondo incontro notturno tra i due ex, dopo quello avvenuto la scorsa settimana in un noto hotel milanese. Ma a rendere questi rumors ancora più forti sono le voci delle persone vicine a Belén Rodriguez che hanno affermato a Chi che la conduttrice Tv si sente finalmente felice, tanto da avere le farfalle nello stomaco, come se fosse alle prese con il suo primo amore. E noi, inguaribili romantiche, ci auguriamo che sia proprio così.



elle.com