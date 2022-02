La conferenza stampa del Festival di Sanremo di giovedì 3 febbraio

L’analisi degli ascolti e la presentazione della terza serata

“C’è grande contentezza in tutto il gruppo, e in tutta l’azienda. Ho ricevuto la telefonata dell’ad Carlo Fuortes che sottolineava soprattutto il dato della rivoluzione dei target della fruizione. Record nei record, eccezionale il dato di una seconda serata che supera il debutto. E in termini di share dobbiamo risalire al 1995 per avere uno share più alto. Ma 27 anni fa la televisione era un altro universo. C’è grandissima soddisfazione. I confronti rispetto ad altre edizioni sono sempre relativi, ma siamo al 13,7% in più di share sullo scorso anno”. Lo ha detto il direttore di Rai1, Stefano Coletta, commentando i dati di ascolto della seconda serata del 72esimo Festival di Sanremo: lo share medio è stato del 55,8% con 11 milioni 320mila spettatori.

“C’è un dato che mi ha colpito: dopo le prime due serate del Festival di quest’anno il pubblico si è ringiovanito, ha un’età media di 52,8 anni. C’è un picco del 76% nelle donne tra 15 e 24 anni, un record storico”, ha aggiunto il direttore. Sono “risultati che dimostrano che è stato intuito il bisogno del pubblico di tornare a uno show di intrattenimento, di impegno ma anche di leggerezza” dopo il difficile periodo del Covid.

“Atti di denuncia coraggiosi, che hanno incontrato il favore del pubblico: questo è essere contemporanei, sia nel caso di Lorena Cesarini che nella satira di Checco Zalone”, ha aggiunto Coletta, che promuove a pieni voti le due performance della attrice conduttrice e dell’attore e regista comico, nella seconda serata di Sanremo 2022. “Sono arrivati al cuore delle persone”.

“Dovevo essere la figura più scandalosa del Festival, ma mi pare che io sia la ‘donnina’ più normale, forse solo un po’ più alta…”. Drusilla Foer, nella sala stampa del Casinò, ironizza così sulle attese polemiche della vigilia riguardo alla sua partecipazione a Sanremo 2022 e sulle performance che – da Achille Lauro a Lorena Cesarini fino a Checco Zalone – hanno contrassegnato le prime due serate all’Ariston.

“Ognuno esprime con la sua arte il suo pensiero e Sanremo è un luogo di grande visibilità. Non ho un’opinione precisa sul lavoro di Checco Zalone, ma se lui solleva un dibattito che fa esprimere opinioni, è comunque un momento di valore”. Così Drusilla Foer commenta la performance dell’attore comico pugliese ieri a Sanremo 2022 e in particolare la canzone sull’omofobia.

“Non mi oppongo mai, mi metto sempre a disposizione del dubbio e sono sempre disponibile a scalzare le mie opinioni – premette Drusilla – Credo che Zalone abbia fatto un’operazione molto forte, ha smosso le acque e se la Rai permette a un artista di smuovere le acque vuol dire che è una tv di Stato irrorata di civiltà – riconosce – Mi va benissimo quello che è successo ieri, è segno di civiltà”, conclude Drusilla Foer.

“Dedico questo successo a tutta la squadra, a tutte le persone che lavorano per il Festival, ai cantanti, perché come ha detto anche il direttore Coletta le canzoni fanno audience”. Lo ha detto il direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus, commentando i dati di ascolto della seconda serata

“Saviano dirà qualcosa di potente!”. E’ quanto si limita ad anticipare Amadeus, a proposito dell’intervento dello scrittore Roberto Saviano nella terzo serata di Sanremo 2022, oggi su palco dell’Ariston. “Saviano sarà un momento molto importante, io conosco perfettamente quello che lui dirà e lo trovo estremamente potente e profondo. Sono felice – afferma Amadeus – che sul palco di Sanremo si dicano cose così potenti, di vario genere, settore, storia: vuol dire avere la libertà di aprire un dibattito e di fare servizio pubblico”.

“Sono felicissimo di avere qui Cesare Cremonini, che non è mai stato a Sanremo. È un artista straordinario e avrà due momenti bellissimi di cui non posso svelare nulla”. Lo ha detto Amadeus, parlando del super ospite musicale della terza serata.

“Ho sentito Fiorello, si sono sentiti anche con Checco, stamattina sono state le prime due telefonate che ho fatto, erano entrambi felicissimi”, ha detto il direttore artistico che poi a proposito dell’intervento di Checco Zalone che ha creato qualche polemica ha spiegato: “L’intento dell’intervento di Checco Zalone era proprio quello di abbattere l’ipocrisia, di abbattere certi pregiudizi. Se qualcuno l’ha interpretata in maniera diversa lo capisco, è come per le canzoni, non sono uguali per tutti, alcuni ci sentono alcune cose, alcuni altre”.

“Qui ci si scatena anche per un semplice gesto, accade solo a Sanremo ma per fortuna anche questo è Sanremo, dove un saluto con una mano che si apre e si chiude diventa subito un saluto a pugno chiuso…”. A sottolinearlo è sempre Amadeus, con riferimento alla fine dell’interpretazione della Rappresentante di Lista del brano ‘Ciao ciao’.

Sanremo conferma il boom anche nella fruizione digitale: durante la serata sono state raggiunte su RaiPlay 1 milione di visualizzazioni, +50% rispetto al 2021,l’evento più visto da quando esiste auditel online. L’ascolto digitale – spiega la direttrice di RaiPlay Elena Capparelli – cresce del 60% e molto interessante è la crescita del pubblico giovane, +6 punti sul pubblico 15-24 anni, che raggiunge il 22%. Sui social ci sono state 6 milioni di interazioni, facendo di quella di ieri la seconda serata più commentata di sempre.

Sul palco dell’Ariston stasera a Sanremo ci sarà anche Martina Pigliapoco, la carabiniera che a ottobre 2021 ha salvato una donna dal suicidio che voleva gettarsi nel vuoto da un ponte tibetano, a Perarolo in Veneto. Dopo un colloquio di tre ore sospese a centinaia di metri convinse la donna a desistere. Lo annuncia Claudio Fasulo, vicedirettore di Rai1, in conferenza stampa. Per il suo gesto coraggioso è diventata Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.