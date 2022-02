Gli occhi di Tammy Faye, arriva al cinema il film con Jessica Chastain

Dal 3 febbraio è nelle sale l’intenso biopic diretto da Michael Showalter. Nel cast Andrew Garfield, Cherry Jones e Vincent d’Onofrio

Gli occhi di Tamme Faye mostra da vicino la straordinaria storia dell’ascesa, della caduta e della redenzione della tele-predicatrice Tammy Faye Bakker. Negli anni Settanta e Ottanta, Tammy Faye e suo marito Jim Bakker, entrambi di umili origini, riuscirono a creare il più grande network televisivo religioso al mondo e un parco a tema. Celebre per il suo messaggio di amore, accettazione e prosperità, Tammy Faye divenne inseparabile dalle sue ciglia finte, dalla sua stravagante voce da cantante e dal suo desiderio di raggiungere persone di tutte le estrazioni sociali. Tuttavia, non passò molto tempo prima che irregolarità finanziarie, rivali truffaldini e scandali demolirono l’impero che i due avevano faticato a costruire.

Il film è interpretato da Jessica Chastain (ZERO DARK THIRTY, THE TREE OF LIFE), Andrew Garfield (LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE, SILENCE), Cherry Jones (THE HANDMAID’S TALE, SUCCESSION), Gabriel Olds (IL MONDO DEI REPLICANTI), Fredric Lehne (THE GREATEST SHOWMAN), Mark Wystrach (JOHNNY CHRIST), Sam Jaeger (PARENTHOOD, SHAZAM!), Chandler Head (IL CASTELLO DI VETRO) e Vincent D’Onofrio (THE CELL – LA CELLULA, MEN IN BLACK).



Una produzione Searchlight Pictures, il film è diretto da Michael Showalter (THE BIG SICK – IL MATRIMONIO SI PUÒ EVITARE…L’AMORE NO; HELLO, MY NAME IS DORIS) e scritto da Abe Sylvia (AMICHE PER LA MORTE – DEAD TO ME, DIRTY GIRL). Chastain e Kelly Carmichael (NINE, MARILYN) hanno prodotto il film tramite la loro casa di produzione Freckle Films, insieme a Gigi Pritzker (MOTHERLESS BROOKLYN – I SEGRETI DI UNA CITTÀ, RABBIT HOLE) e Rachel Shane (MOTHERLESS BROOKLYN – I SEGRETI DI UNA CITTÀ, HELL OR HIGH WATER) della casa di produzione Madison Wells.



Fenton Bailey, Randy Barbato e Meredith Milton sono i produttori esecutivi insieme a Jordana Mollick di Semi-Formal Productions e Adrian Alperovich di Madison Wells.