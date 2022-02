Francesca Barra spiega perché ha chiamato la figlia Atena

Francesca Barra e Claudio Santamaria sono diventi genitori di una bambina lo scorso 2 febbraio. Sul social hanno annunciato la lieta novella pubblicando una foto delle loro mani insieme a quelle della neonata e spiegando di essere già innamoratissimi di lei. Poi hanno rivelato il nome: Atena. Ora sempre su Instagram la giornalista 43enne ha fatto sapere il perché della scelta. “Ecco il perché del nome: Atena teneva alla giustizia e alla lealtà e provava ripugnanza per ogni azione crudele”, ha scritto in una Story.



Francesca, che è già madre di tre figli nati dal suo precedente matrimonio (Santamaria anche è già padre di una bambina avuta con Delfina Fendi), ha anche svelato che il parto non è stato semplicissimo, ma ha aggiunto che la vista di Atena ha ripagato ogni sacrificio. “12 ore di contrazioni, parto cesareo e anticipato: felicità alle stelle”, ha scritto in un altro post. “Per ora fanno ancora effetto gli antidolorifici quindi ne approfitto per ringraziarvi tutti dell’immenso e sincero affetto che ci state dimostrando”, ha quindi concluso.