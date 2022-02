Food. Protom protagonista della trasformazione digitale dell’Antica Pizzeria da Michele in The World con la app Mitw

Si consolida la partnership tra Protom, prima KTI (Knowledge & Technology Intensive) company italiana, e L’Antica Pizzeria da Michele in the world. Protom, infatti, ha sviluppato l’innovativa app MITW, destinata a mettere in rete tutte le sedi internazionali del marchio storico della pizza napoletana.

L’app, disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, fornisce ai clienti del franchise Michele In The World un’unica interfaccia per recuperare informazioni riguardo alla catena di ristoranti e alle sedi sparse in tutto il mondo. Fornisce indicazioni utili come indirizzo, numero di telefono, menù e contatti social. Inoltre, è dotata di una mappa interattiva per la ricerca delle sedi e informazioni su come raggiungerle tramite navigatore satellitare. È aggiornata grazie a un feed di notizie, offerte ed eventi, con possibilità di filtraggio da parte dell’utente per seguire le sedi di suo interesse. Consente di ottenere il “Passaporto da Michele”, un sistema di identificazione per l’utente che può tenere traccia delle sedi visitate in tutto il mondo. Infine, è dotata di un sistema di push notifications, che avvisa l’utente di sedi nelle vicinanze quando visitano una città e di eventi e offerte.

Grazie a un pannello di controllo intuitivo, permette al franchisee di modificare e aggiornare i contenuti dell’app e i dettagli delle sedi da remoto, senza dover effettuare aggiornamenti dell’app sugli store.

“Siamo felici di aver contribuito ad avvicinare un marchio storico del made in Naples alla tecnologia. – commenta Fabio De Felice, founder di Protom – La scelta di innovare i propri servizi, dotando clienti e franchisee di uno strumento agevole, innovativo, come la app MITW si dimostrerà vincente.

Essere al passo con i tempi, oggi, è fondamentale anche per le realtà produttive storiche e legate alla tradizione. Innovare è un imperativo al quale nessuna azienda può sottrarsi e aver accompagnato L’Antica Pizzeria da Michele in the world in questa trasformazione è per noi motivo di orgoglio”.