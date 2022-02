Doc: retroscena sulla storia tra Enrico e Teresa

Doc Nelle Tue Mani: Scifoni rivela che i colleghi si opporranno alla storia tra Enrico e Teresa!

Doc Nelle Tue Mani è tornato, sorprendendo fin da subito il pubblico con diversi imprevisti. In particolar modo, la morte di Lorenzo Lazzarini è arrivata come un fulmine a ciel sereno per i telespettatori, colpendo molto il pubblico. Tra gli altri avvenimenti inaspettati che riguarderanno la trama, c’è anche la storia d’amore tra Enrico e Teresa. Giovanni Scifoni, l’attore che interpreta lo psicologo del Policlinico Ambrosiano, ha rivelato che l’amore della coppia sarà vero e forte. Allo stesso tempo, però, Scifoni ha raccontato che con il trascorrere delle puntate i colleghi si accorgeranno della loro storia d’amore. Dopo che la voce si sarà diffusa, molti di loro inizieranno a storcere il naso e a manifestare grande contrarietà per quanto riguarda questa relazione. Giovanni Scifoni non ha potuto svelare ulteriori dettagli, e dunque non è chiaro il motivo per il quale tutti appariranno contrari a questa frequentazione. È possibile che coloro che conoscono bene la coppia penseranno che sia incompatibile, o che potrebbero esserci problemi sul posto di lavoro. Giovanni ha aggiunto solo che alla base di tutto questo potrebbero esserci dei pregiudizi, visto che Enrico e Teresa fanno parte di due estrazioni sociali differenti. Dato che però l’attore ha parlato di un amore molto forte e solido, è probabile che i due riescano ad affrontare questa prova senza lasciarsi ma, al contrario, approfittando per ufficializzare la relazione che prima era clandestina.



Doc Nelle Tue Mani: Enrico e Teresa sono troppo diversi!



Nonostante la grande forza di questa relazione, Giovanni Scifoni ha rivelato che nel corso del tempo potranno sorgere dei problemi, perché i due si renderanno conto di essere troppo diversi. Scifoni ha spiegato che i problemi con Enrico Sandri non saranno legati soltanto alla differenza di preparazione e di cultura con Teresa, ma anche al loro carattere. In diverse occasioni i due innamorati si troveranno a reagire in maniera differente di fronte alle difficoltà, e per questo motivo potranno sorgere degli scontri. In ogni caso, l’attore ha confermato che Enrico e Teresa riusciranno ad affrontare con successo le loro difficoltà. Infatti, nonostante si troveranno anche ad essere sotto attacco da parte dell’ospedale e a dover affrontare le loro divergenze caratteriali, resteranno uniti in ogni momento e resteranno assieme. Giovanni Scifoni non ha potuto aggiungere altro e di conseguenza non è chiaro se la relazione andrà avanti fino alla fine della stagione oppure no. Intanto, per quanto riguarda gli psicologi dell’ospedale, è prevista anche un’altra novità. Nelle prossime puntate deve fare il suo ingresso Giusy Buscemi, ex Miss Italia e attrice in svariate fiction, che interpreta il ruolo di Lucia Ferrari. Quest’ultima è una psicologa specializzata nel far superare il disturbo da stress post traumatico dovuto alla pandemia del Covid. La Buscemi ha parlato con entusiasmo del suo ruolo, sottolineando di aver avuto qualche timore all’inizio, dato che stava entrando in una sorta di famiglia già consolidata. Per fortuna però è stato tutto semplice e Giusy ha raccontato di aver fatto anche alcuni incontri con uno psicoterapeuta, per comprendere a fondo le caratteristiche di questo mestiere. L’attrice ha rivelato che Lucia sarà una psicologa giovane e piena di vita, entusiasta all’idea di mettere in pratica ciò che ha imparato.