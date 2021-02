Sandra Milo è diventata nera! Guarda che trasformazione la musa di Federico Fellini…

L’attrice ci ha (quasi) abituato ai suoi colpi di testa. ma questa volta… stupisce tutti. Ancora una volta

Sandra Milo ci ha (quasi) abituati ai colpi di testa. Eppure, la musa di Federico Fellini stupisce tutti ancora una volta. Con un colpo di testa davvero originale: eccola in versione… nero corvino!

IL COLPO DI TESTA – Sandra Milo questa volta l’ha combinata davvero grossa. E si presenta ai suoi follower con una nuopvissima acconciatura nero



corvino. Addio lunga chioma bionda, benvenuto nuovo look. Un cambiamento decisamente radicale… “Volevo fare qualcosa di particolare per essere un po’ diversa”, dice candidamente. E i suoi fan, immediatamente, si dividono tra chi apprezza e chi alza gli occhi al cielo…

FINTA BIONDA – Il fatto è che Sandra Milo è una finta bionda. Come dice lei stessa subito dopo. La musa di Federico Fellini, infatti, mostra altre immagini di lei da giovane. Dove appare nera, in effetti. Ma è lei stessa, ancora una volta, a spiegare che “io mi preferisco così: nell’anima eternamente bionda”.

LO SVELAMENTO – Sandra Milo, poi, risponde a tutti i follower che l’hanno sgridata per il cambiamento di look. Svelando che in realtà si tratta solo di una parrucca nera… suscitando a sua volta le proteste di chi invece faceva il tifo per la versione dark. E la risposta di Sandra è definitiva: “Sono talmente abituata a vedermi bionda ormai che mi sarebbe difficile cambiare”. Ma non le è difficile sorprendere…





Oggi.it