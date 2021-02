Prime foto dal set de L’Amica Geniale 3: Lenù in abito da sposa al matrimonio con Pietro

È il sindaco di Firenze, Dario Nardella, a pubblicare le foto esclusive scattate sul set de L’Amica Geniale 3, che ha fatto tappa in Toscana dopo aver girovagato per la sua Napoli. Le immagini, scattate in vari punti della città, mostrano anche Lenù in abito da sposa per una delle scene più attese della terza stagione: il matrimonio con il professore universitario Pietro Airota, girato in Piazza della Signoria.

È il sindaco di Firenze, Dario Nardella, a pubblicare le foto esclusive scattate sul set de L’Amica Geniale 3, che ha fatto tappa in Toscana dopo aver girovagato in lungo e in largo per la sua Napoli, dal lungomare fino a piazza Dante. Le immagini, scattate in vari punti della città, mostrano anche Lenù in abito da sposa pronta per una delle scene più attese della terza stagione: il matrimonio con il professore universitario Pietro Airota, interpretato da Matteo Cecchi, girato in Piazza della Signoria.

La foto di Matteo Cecchi (Pietro) su Instagram

Lo stesso Matteo Cecchi ci aveva scherzato su, lanciando una piccola anticipazione tra le sue stories di Instagram: una foto scattata alla sua mano, sulla quale, all’anulare, spiccava una fede nuziale. “E chi lo avrebbe mai detto” ha scritto l’attore, geolocalizzandosi proprio a Firenze. I fan della serie da settimane sono a caccia di anticipazioni Amica Geniale 3 e, passando fuori le recinzioni dei set, è stato facile scorgere sempre un capannello di affezionatissimi che, nonostante le restrizioni e le misure anti covid, hanno cercato di carpire qualche battuta o movimento tra gli attori protagonisti.

Dove stanno girando L’Amica Geniale 3

Secondo Toscana Film Commission, le riprese della terza stagione, diretta da Daniele Luchetti subentrato a Saverio Costanzo) andranno avanti fino al 20 febbraio e tra i luoghi simbolo della città sono stati scelti: Piazza della Signoria, Piazza Santa Croce e Piazza Santissima Annunziata, e alcune location private come una dimora storica sita tra via de’ Servi e Piazza Santissima Annunziata. A questa prima tappa a Firenze ne seguirà una seconda a settembre, con inclusione di alcuni territori della Versilia.

Quando dovrebbe andare in onda L’Amica Geniale 3

Al momento le fonti ufficiali tacciono, i materiali (giustamente) scarseggiano, avendo la produzione cumulato anche un certo ritardo sulla tabella di marcia a causa del Covid-19, e pare che il prossimo set sarà la città di Torino, verso la fine di febbraio. Le riprese dovrebbero continuare fino ai primi mesi della primavera 2021 e la messa in onda de L’Amica Geniale 3 con il ritorno della storia di Lila e Lenù (Elena Greco e Raffaella Cerullo interpretate, ancora per poco, da Margherita Mazzucco e Gaia Girace) sul piccolo schermo dovrebbe essere prevista a fine anno o all’inizio del 2022.

