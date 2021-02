Eleonora Pedron ha avuto il Covid, positivi anche i figli nati da Max Biaggi

Anche la conduttrice ha dovuto fare i conti con il coronavirus, contratto a novembre 2020. Insieme a lei si sono ammalati anche i figli Leon e Ines, nati dalla relazione con Max Biaggi. I ragazzi sono stati asintomatici, mentre lei ha accusato sintomi e ancora fatica a distinguere odori e sapori.

Come stanno Eleonora Pedron e i figli

Fortunatamente, i due ragazzi sono risultati entrambi asintomatici. Eleonora Pedron ha invece dovuto fare i conti con alcuni sintomi e tuttora è alle prese con gli strascichi del virus: “Oggi, nonostante sia guarita, ho difficoltà a sentire gli odori e soprattutto i sapori. Ma non mi lamento: ho troppo rispetto per le persone che hanno sofferto davvero a causa di questo virus, che hanno perso i propri cari”.

Il ritorno in tv e l’amore con Fabio Troiano

Chiuso questo fastidioso capitolo, la Pedron è pronta a cominciare l’anno in bellezza, con un nuovo impegno lavorativo. A partire dal 6 febbraio è infatti protagonista su La7 con il programma Belli dentro, Belli fuori, rotocalco televisivo dedicato al mondo della salute, giunto alla terza edizione. Si tratta della seconda stagione che vede la conduzione della Pedron e va in onda ogni sabato mattina alle ore 11. Al suo fianco, la giornalista e divulgatrice scientifica Margherita De Bac. La ex Miss è impegnata anche fuori dalla tv: a 38 anni ha deciso di tornare a studiare e si è iscritta alla facoltà di Psicologia. Prosegue inoltre il suo amore con Fabio Troiano, attore torinese noto per titoli come Santa Maradona e Squadra antimafia. La coppia ha ufficializzato la relazione sul red carpet di Venezia nel 2019. Nonostante lei viva a Montecarlo con i figli e lui a Roma, la storia procede a gonfie vele, tanto che Eleonora ha già parlato della possibilità di convolare a nozze con il compagno.

