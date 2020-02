TIM, arrivano gli spot sanremesi con Amadeus

Sanremo, siamo alla vigilia dell’esordio della settantesima edizione. Un’edizione storica, che prevede importanti novità e clamorosi ritorni. Notizia di giorni fa è la reunion dei Ricchi e Poveri, che si ripresentano al proprio pubblico nella originaria formazione a quattro con il ritorno di Marina Occhiena e Franco Gatti. Sanremo si conferma anche quest’anno, un evento premio di sorprese. Nel mondo del varietà e anche della pubblicità. Nei 5 giorni del festival saranno on air i nuovi spot di Tim, con protagonista il re di Sanremo, Amadeus. Lo spot è stato girato nelle suggestive spiagge del litorale di Arma di Taggia. Amadeus si è divertito a girare il nuovo spot TIM, che vi rammentiamo è lo sponsor unico del Festival per il quarto anno consecutivo.

La direzione creativa degli spot è di Luca Josi (nella foto a destra), direttore brand strategy, media e multimedia entertainment di TIM. Di cosa riguarderanno gli spot e quant’altro, lo scoprirete domani sera e nelle serate successive. Di sicuro questi spot saranno una grande pubblicità per Arma di Taggia. Tra l’altro i cittadini hanno molto apprezzato che la loro zona sia stata oggetto di attenzione da parte di Amedeus e di TIM. Non solo per l’inevitabile ritorno pubblicitario (e pensate a quanti cittadini la vedranno come meta di scampagnate dei giorni festivi), ma anche per la cortesia che Amadeus ha dimostrato con tutti. Non si è negato a nessuna richiesta di selfie, è stato cordiale e affettuoso con tutti.