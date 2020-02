Rai2, stasera torna “Povera Patria”

L’emergenza coronavirus, che sta mettendo in allarme l’intero pianeta, sarà l’argomento al centro della puntata di Povera Patria in onda, in seconda serata su Rai2. Nel corso del programma servizi, collegamenti con la Cina, fact checking per raccontare ed analizzare quanto c’è di vero nelle notizie che si susseguono in queste giornate di allarme. La conduttrice Annalisa Bruchi, affiancata da Alessandro Giuli e Aldo Cazzullo, ne parlerà in studio con il prof Giovanni Rezza direttore del dipartimento di malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità. Tra gli ospiti anche Il direttore di Tgcom24 Paolo Liguori e l’imprenditrice cinese Zhou Fenxia .

Nel sommario della trasmissione anche una pagina politica, su tutti i temi e i nodi ancora da sciogliere, arricchita dai sondaggi dell’Istituto Piepoli sull’orientamento degli italiani. Tra gli ospiti il vice segretario del Partito Democratico Andrea Orlando, Massimiliano Romeo della Lega e il giornalista Alan Friedman.

Non mancherà, infne, come ogni settimana, l’Agenda di Alessandro Poggi.