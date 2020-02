Pago e Serena Enardu, notte di passione al GF Vip: effusioni amorose nella Capsule Hotel Room della Casa di Cinecittà lontani dagli altri inquilini

I due sono da censura: sdraiati nel lettone si lasciano travolgere…

Pare accadere di tutto sotto le lenzuola, al punto che la regia stacca

Pago e Serena Enardu si ritrovano al GF Vip. Nonostante il pubblico durante la seconda puntata del reality show avesse espresso parere contrario all’entrata della sua ex nella Casa, la produzione del reality ha deciso comunque di far entrare in gioco la mora 45enne venerdì sera e addirittura da concorrente. Dopo uno scombussolamento iniziale, il cantante sembra aver definitivamente capitolato. Messi da parte tutti i dubbi Pacifico Settembre si è regalato una notte di passione con l’amata, lontano da sguardi indiscreti, nella Capsule Hotel Room.

Effusioni amorose a non finire tra Pago e Serena Enardu: la coppia una volta sola, nel lettone, si lascia travolgere dal sentimento e dalla voglia di stare insieme. Poco prima il 48enne, seduto a bordo piscina, aveva esclamato: ”Mamma, caz*o. Non ci posso credere!”. Per poi aggiungere: “Qui non possiamo fare nulla… ci sono le telecamere”. “Assurdo, veramente – aveva proseguito – Io mi volevo fare questo percorso da solo… E invece sei venuta a spaccarmi i mar*ni. A rovinarmi la vita”.

Una volta soli, però, Pago e Serena Enardu non pensano più alle telecamere. La Capsule Hotel Room li lascia liberi di esternare tutto quel che provano e loro non si fanno pregare: sono da censura.

In abbigliamento intimo nel letto, sdraiati, sotto le coperte si muovono in modo ‘sospetto’. Poco dopo l’atmosfera si surriscalda ancora di più, tanto che la regia del Big Brother è costretta a staccare.

La notte di passione, davvero hot, infiamma i social: il popolo del web parla ancora di loro. Nella Casa a ironizzare su quanto accade è Paola Di Benedetto: “Secondo me, Pago dura 3 minuti di numero, se non ha avuto altre donne in sei mesi, quanto vuole durare? Tre minuti. Avrà fatto l’amore con se stesso, ma non è come farlo con una donna. Che poi se entrasse il mio fidanzato, io me ne fregherei delle telecamere, non mi tratterei assolutamente”.

Al risveglio Pago torna a far vincere la ragione. Prova ad affrontare a situazione con Serena e dice: “Non voglio passare quello che ho passato l’altra volta”. Lei lo ascolta. Come confessato a Clizia Incorvaia, vuole ricostruire il rapporto con lui.

