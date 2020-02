Ilary Blasi casalinga aspettando l’Isola dei Famosi: fa i ravioli fatti in casa con nonna Marcella

Ilary Blasi trascorre un weekend da ‘casalinga’ aspettando l’Isola dei Famosi, di cui pare proprio sia la prossima conduttrice, anche se non c’è ancora l’ufficialità. La bella presentatrice 38enne tra le quattro mura si diverte a fare la pasta fatta in casa insieme alla nonna Marcella.

Stende la pasta senza paura della fatica con il mattarello. Ilary Blasi è un vero portento e realizza insieme alla dolcissima nonna degli ottimi ravioli, che poi mostra orgogliosa nelle sue IG Stories.

E’ legatissima a nonna Marcella. Durante la scorsa edizione del GF Vip, quando aveva stupito tutti indossando in ogni puntata del reality una parrucca diversa, cambiando così sempre look, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, aveva detto di ispirarsi proprio a lei. “Per me sono un gioco. Mia nonna Marcella ne aveva tante e volevo riportare in auge il suo stile. In America le usano tantissimo, qui da noi dovevo sdoganare un tabù. Poi sono pratiche: arrivi e trovi la testa pronta, già phonata e via!”, aveva spiegato al settimanale.

Nonna Marcella non solo l’ha ispirata con le parrucche, ma le ha pure insegnato a fare la pasta fatta in casa e con risultati strabilianti.

E mentre la bionda fa la casalinga, Francesco Totti si diverte insieme alla figlia più piccola, Isabel: disegna con lei, trascorrendo una giornata del weekend a disposizione della sua splendida bimba di soli 3 anni.

All’appello mancano Cristian, 14 anni, e Chanel, 12: loro però sono più grandi e hanno molto da fare con i loro amici.

