Bohemian in home video inediti Live Aid

Extra di 22 minuti con Rami Malek-Freddie nel concerto del 1985

Bohemian Rhapsody, che celebra l’iconica ed emozionante musica dei Queen e di Freddie Mercury è il film che ha guadagnato di più ai botteghini italiani nel 2018. Arriva negli Store Digitali dal 14 marzo e in Blu-rayTM, 4K Ultra HDTM e DVD dal 28 marzo. Come contenuto extra, per la prima volta i fan possono vedere, con la durata di 22 minuti, la performance integrale del “Live Aid”, che ricrea l’evento originale del 1985, con l’aggiunta di due canzoni (“Crazy Little Thing Called Love” and “We Will Rock You”) mai viste al cinema.Vincitore di due Golden Globe come Miglior Film Drammatico e Miglior Attore Drammatico (Rami Malek), premiato ai SAG Awards per il Miglior Attore Protagonista (Malek) e nominato agli Oscar 2019 come Miglior Film, Miglior Attore Protagonista (Rami Malek), Miglior Montaggio, Miglior Sonoro e Miglior Montaggio Sonoro, il film è una coinvolgente celebrazione dei Queen, della loro musica e del loro straordinario cantante Freddie Mercury (Malek) uno dei più amati performer di sempre.

Ansa