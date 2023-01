Mercedesz Henger presenta sui social il nuovo amore

Dalla vacanza a Sharm-el-Sheik l’influencer posta le prime foto con Nico D’Amore

Mercedesz Henger è innamorata e la vacanza di Capodanno è l’occasione giusta per presentare sui social l’uomo che le fa battere il cuore.

Da Sharm-el-Sheik l’influencer manda cartoline bollenti ai follower posando sexy in bikini poi, nel primo giorno del 2023, ecco arrivare a sorpresa i baci con Nico D’Amore.

Mercedesz Henger celebra l’inizio del nuovo anno postando un paio di scatti con Nico D’Amore in piscina, lei in bikini che svela le curve e lui con un paio di boxer gialli e muscoli guizzanti in mostra. “Il 2022 mi ha portato talmente tanta felicità e cose belle che a stento ci credo. Riappacificarmi con mia madre e sentire di nuovo questo forte legame con lei, rifare l’”Isola” per la seconda volta, tornare a vivere nella mia città del cuore: Roma…. Tutte queste cose già sarebbero bastate per classificare il 2022 come uno dei migliori anni della mia vita. E poi… ho trovato pure te. E che posso dire… ti ho cercato tanto, e ora che ti ho trovato non mi scappi più”, ha scritto su Instagram per debuttare con il suo nuovo amore.

Vacanze di Capodanno – Mercedesz Henger e Nico D’Amore sono affiatatissimi e molto innamorati. Sui social, ora che sono usciti allo scoperto, l’influencer posta le immagini delle loro mani intrecciate mentre si rilassano sotto il sole a bordo piscina. L’ultima notte del 2022 è stata emozionante e piena di divertimento, e il giorno dopo l’influencer scherza: “Mi è per caso passato in faccia un camion?”.

La storia con Lucas Peracchi – Mercedesz Henger è stata legata per due anni a Lucas Peracchi, una storia intensa ma molto travagliata. “Abbiamo vissuto momenti bellissimi ma verso la fine litigavamo davvero troppo e ci siamo allontanati” aveva commentato lei all’indomani della rottura, anche se voci di corridoio attribuiscono la fine della relazione a una serie di tradimenti di lei. Tra loro ormai non c’è più alcun rapporto: “Non ce n’è motivo. Resta ciò che abbiamo condiviso” ha detto. Lei ha lasciato Castell’Arquato, dove si era trasferita per stare insieme al personal trainer e, dopo una pausa milanese, è tornata a vivere a Roma.



Il flirt con Edoardo Tavassi – Dopo la rottura con Lucas Peracchi, Mercedesz Henger è rimasta a lungo felicemente single. Durante l’esperienza all'”Isola dei Famosi” ha perso la testa per Edoardo Tavassi ma, dopo un avvicinamento iniziale, tra loro non è mai ingranata. Nei mesi successivi, l’incontro con Nico D’Amore le ha cambiato la vita e ora non potrebbe essere più felice.