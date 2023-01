I concerti più attesi del 2023: dai Coldplay a Harry Styles.

Le principali arene, i parchi all’aperto e gli stadi d’Italia risuoneranno, nei prossimi dodici mesi, della musica dei più grandi artisti internazionali che arriveranno con le loro band a infiammare i palchi, in alcuni casi, dopo due stagioni di stop. Ecco l’elenco degli eventi da non perdere

Il 2023 della musica live, un anno caratterizzato dal ritorno in Italia delle più grandi star del panorama mondiale, si apre con Robbie Williams che porterà a Bologna per due date il suo XXV Tour, tournée celebrativa dei suoi venticinque anni di carriera. La popstar suonerà all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno

Dal pop al rock, restando tra i grandi nomi che hanno reso indimenticabile la musica degli anni a cavallo tra i Novanta e i Duemila. A luglio, in piena estate, al Lucca Summer Festival tornano i Blur di Damon Albarn, eccezionalmente riuniti per una nuova stagione di concerti

I Maneskin torneranno in Italia con quattro date della loro tournée mondiale, a Roma e Milano nella seconda metà di luglio col loro Loud Kids Tour

Attesissimi, come provano le vendite dei biglietti esauriti a tempo di record, i Coldplay, che faranno quattro date in Italia, dopo una assenza di diverse stagioni. La band britannica suonerà a Milano e a Napoli

Anche Tiziano Ferro è pronto a riabbracciare i suoi fan che attendono i concerti negli stadi rinviati per due anni a causa della pandemia. La tournée è TZN 2023 Tour

Tra le superstar globali che hanno deciso di fare tappa in Italia anche nel 2023, Harry Styles che porterà il suo Love On Tour a Campovolo, all’RCF Arena

Tra i big internazionali attesi nel Belpaese nel 2023, il Boss Bruce Springsteen che a maggio ha fissato ben tre tappe tra Monza, Ferrara e Roma

Blanco approda negli stadi dopo una stagione più che trionfale. I suoi live a San Siro e allo Stadio Olimpico nel mese di luglio sono tra i più attesi

Tour diviso tra arene, parchi all’aperto e stadi (tra cui l’Olimpico di Torino e di Roma) anche per i Pinguini Tattici Nucleari, in giro per l’Italia in piena estate

Quattro date in location adatte ad ospitare il suo splendido ed emozionante repertorio anche per Sting che arriverà in Italia a luglio col suo My Songs Tour 2023

Stagione importante quella 2023 per Marracash, alle prese con Marragedon, un mega evento con due tappe, a Milano e a Napoli, show nei quali ospiterà amici e artisti sul palco. Imperdibili

I Maroon 5 sono i primi grandi ospiti di Firenze Rocks 2023. La data è in calendario per il prossimo 18 giugno all’Ippodromo del Visarno

Il 5 agosto tocca agli Imagine Dragons che, al momento, hanno fissato un unico live in Italia al Circo Massimo di Roma

Anche Eros Ramazzotti, protagonista della tournée di successo globale Battito Infinito World Tour, arriverà in Italia per l’estate. Le sue date nella penisola sono concentrate nei primi giorni di agosto al Teatro Antico di Taormina

Gli Arctic Monkeys sono una delle band più di richiamo degli I_Days 2023 dell’ippodromo SNAI di Milano. Il gruppo di Alex Turner è atteso anche a Roma all’Ippodromo delle Capannelle

Reduce dai trionfi live degli ultimi anni, Vasco Rossi riempirà alcuni dei più importanti stadi d’Italia. Vasco Live 2023 passerà dal Dall’Ara all’Arechi

A Milano, il prossimo 2 luglio, un’altra imperdibile occasione per i fan più giovani e per quelli della prima ora di sentire dal vivo la chitarra di John Frusciante. Il leggendario musicista sarà sul palco con i Red Hot Chili Peppers con il Global Stadium Tour