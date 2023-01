Harry: “Vorrei indietro mio padre e mio fratello ma loro non vogliono far pace”

Il principe ha rilasciato un’intervista a “Itv” nella quale ha attaccato la casa reale accusandola di aver tradito lui e sua moglie Meghan Markle, volutamente indicati come i “cattivi”

Il principe Harry sogna “una famiglia, non un’istituzione” ma la famiglia reale britannica non intende “riconciliarsi” con lui e Meghan Markle. E’ quanto affermato dallo stesso Harry in un’intervista rilasciata all’emittente televisiva “Itv” che sarà mandata in onda domenica sera, due giorni prima della pubblicazione di “Spare”, il libro di memorie del reale britannico. “Non hanno mostrato assolutamente alcuna volontà di riconciliarsi. Vorrei riavere indietro mio padre. Vorrei riavere indietro mio fratello”, ha detto il principe.

Il principe Harry insomma parla di volontà di riconciliazione ma di sicuro queste sue parole non appariranno come una mano tesa agli occhi di Carlo III e William. “Si comportano come se fosse meglio indicarci in qualche modo come i cattivi”, ha rincarato Harry, secondo cui “il silenzio” mostrato dalla casa reale quando sarebbe stato necessario esporsi per difendere lui e la moglie Meghan è paragonabile a una forma di “tradimento”. “Ogni singola volta che ho provato a difenderci in privato – ha aggiunto il duca di Sussex -, ci sono state fughe di notizie e storie contro di me e mia moglie”.

Queste dichiarazioni sono solo un’anticipazione dell’intervista che potrebbe quindi riservare altre sorprese. “Voglio una famiglia, non un’istituzione” cui fare riferimento, ha aggiunto il principe, nell’apparente tentativo di scaricare la colpa delle tensioni interne alla famiglia reale del Regno Unito. L’intervista e il libro di memorie di Harry seguono la pubblicazione della docu-serie che già ha riacceso i riflettori sulla coppia reale e i suoi dissidi con il resto della famiglia.