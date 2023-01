Harry e William, “fratelli coltelli”: dopo le rivelazioni del duca di Sussex è rottura

Il marito di Meghan scrive un’autobiografia con tanto di dettagli sugli elementi di discordia con il duca di Cambridge

Harry e William iniziano l’anno nuovo l’uno contro l’altro, in un continuo e forse insanabile scontro tra fratelli. Ad accendere la miccia alle polemiche e alle incomprensioni l’autobiografia che il duca di Sussex sta per pubblicare e che contiene i dettagli sui motivi di discordia tra i due eredi di Re Carlo. Secondo gli esperti, la possibilità di riconciliazione è praticamente impossibile e il legame tra i due resta appeso ad un filo.

Harry Vs William

Negli ultimi anni Harry e William si sono allontanati sempre di più. Colpa delle rispettive mogli, colpa delle vicende a corte, colpa delle incomprensioni pre-esistenti. Fatto sta che ora con la pubblicazione di un’autobiografia, Harry metterebbe a dura prova la relazione tra i due fratelli tanto che qualcuno pensa che diventerà impossibile ricucire i rapporti. Nel libro “Spare” il duca di Sussex pare che affermi quanto sia stato ingiusto essere costretto a “suonare il secondo violino” del primogenito, l’erede al trono. Sembra che nell’autobiografia Harry sia particolarmente duro con William e non risparmi bordate nemmeno alla moglie Kate Middleton.

La Regina Camilla non si tocca!

Nel libro “Spare” Harry potrebbe anche parlare della Regina Camilla. Se oltrepasserà il confine, la cosiddetta “linea rossa” offuscando la reputazione della Regina Consorte, allora saranno guai. Re Carlo è stato chiaro. Vuole mantenere aperta una linea di comunicazione con Harry, a patto però che non critichi Camilla. “Le cose sono appese a un filo così com’è stato dopo gli ultimi mesi, e a quanto pare è improbabile che il libro di memorie di Harry aiuti” raccontano gli esperti reali preoccupati. Una fonte ha dichiarato al “Sunday Times” di ritenere che “Spare” avrebbe causato danni irreparabili alla relazione dei fratelli: “In generale, penso che il libro sarà peggiore per loro di quanto la famiglia reale si aspetti. Tutto è messo a nudo. Re Carlo ne esce meglio di quanto mi aspettassi, ma è dura per William in particolare, e persino per Kate”.