Francesco Totti ingrassato? Body shaming sui social

L’ex calciatore è in vacanza a Miami con la compagna e i figli, ma su Instagram piovono le critiche sulla sua forma fisica

Francesco Totti è a Miami a festeggiare con la sua famiglia l’inizio dell’anno. La compagna Noemi Bocchi è al suo primo Capodanno in coppia con l’ex calciatore e lui l’ha portata Oltreoceano per brindare al caldo. Dopo qualche giorno sulla terraferma i due si sono spostati in crociera, dove la figlia dell’ex capitano Chanel mostra gli scorci della vacanza. Intanto sui social gli haters si scatenano. Colpa di un post in cui Totti appare più morbido del solito. “Francé te sei magnato le borsette de Ilary?” scrive uno.

Body shaming sui social

Francesco Totti inizia il 2023 vittima di body shaming. L’ex calciatore, che ora è in vacanza a Miami con Noemi Bocchi e i figli Isabel, Cristian e Chanel, ha pubblicato un post pubblicitario per sponsorizzare un’automobile, ma l’attenzione dei follower si è concentrata sulla sua forma fisica. Indossa un maglioncino chiaro e l’inquadratura dal basso non valorizza la sua prestanza. Gli haters si scatenano. “Francè, che te sei magnato, le borse de Ilary?” scrive uno, “Magna de meno capità” aggiunge un altro. E poi: “A France’ …. Stai a fa er doppio mento” o ancora “France te sei magnato er capitano” e “Pienotto”. Francesco se ne infischia e non replica, ma da un fuoriclasse ironico come lui ci si potrebbe aspettare una bella battuta per rispedire ai mittenti tutte le critiche. Chissà se sta pensando alla contromossa social mentre è spaparanzato Oltreoceano con la sua nuova fiamma…

Capodanno a Miami

Mentre Ilary Blasi ha brindato al nuovo anno insieme a Bastian a Bangkok, Francesco Totti è volato in America con Noemi Bocchi e i suoi figli. Sono proprio Cristian e Chanel a postare sui social alcuni scorci della vacanza paradisiaca della famiglia allargata. Cristian ha pubblicato una Storia dalla nave insieme alla sorellina Isabel, mentre Chanel ha postato tanti momenti felici tra cui anche un ricco pranzetto che ha commentato così: “Torno a Roma con 20 chili in più”.