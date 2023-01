Ascolti record per l’evento di fine anno condotto da Federica Panicucci da piazza Raffaele De Ferrari, a Genova

“Un grande show, in uno scenario ricco di fascino e storia: ore in allegria, in compagnia della sempre impeccabile Federica Panicucci”, commenta così Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, gli ottimi ascolti dell’evento di fine anno, “Capodanno in Musica”, condotto su Canale 5 da Federica Panicucci da piazza Raffaele De Ferrari, a Genova.

I numeri lo confermano: 3.001.000 spettatori con una share record del 20.94% sugli individui, che sale al 24.31% sul pubblico attivo e al 28.79% sui 15-34enni. Lo sottolinea Mediaset in una nota.

Canale 5, Scheri: “Capodanno in musica” un grande show – “Una serata perfetta per Canale 5 – ha aggiunto il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri, – per la quale ringrazio il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci, che ci hanno ospitati con artisti amatissimi e grande musica”.

“Uno spettacolo brillante grazia alla macchina produttiva Mediaset e alla regia di Luigi Antonini che, assieme al team RadioMediaset di Paolo Salvaderi, hanno confezionato un bellissimo Capodanno. Bravi!”, ha concluso Scheri.