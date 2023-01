“Avatar 2” ancora in vetta: vola verso il miliardo e mezzo di dollari

Il sequel diretto da James Cameron non delude le aspettative

Continua inarrestabile la marcia di “Avatar 2” al box office. Il blockbuster diretto da James Cameron resta infatti in vetta al botteghino nord americano e al momento si stima un incasso di 440 milioni di dollari, ben oltre i 352 milioni raccolti da “Avatar” durante le vacanze natalizie del 2009. Il primo capitolo rimane comunque (almeno al momento) il titolo più redditizio di sempre nella storia del cinema.

Che la partenza di “Avatar – La via dell’acqua” fosse promettente lo si è capito quando sono arrivati gli incassi dei primi weekend in sala: oltre un miliardo di dollari in 14 giorni. Il sequel di James Cameron si è imposto inoltre come il film che più rapidamente ha superato l’ambito traguardo del miliardo al box office nel 2022.

miliardari al cinema

Nell’era pre-Covid nove film avevano guadagnato tanto e solo sei film nella storia del cinema hanno venduto biglietti per un miliardo nelle prime due settimane nelle sale. A guidare la classifica dei film più redditizi è “Avatar”, che vanta il titolo di maggior incasso di tutti i tempi a livello globale con 2,92 miliardi di dollari di biglietti venduti. Il record potrebbe però venire presto superato dal suo sequel, che sta volando verso il miliardo e mezzo di vendite di biglietti in tutto il mondo.

Sale in ripresa

Quella che arriva da “Avatar 2” è decisamente una bella boccata di ossigeno per il cinema che, dopo le lunghe chiusure a causa del Covid, ha stentato a riprendersi con sale spesso lasciate vuoti e incassi imparagonabili al periodo pre-pandemia. Basti pensare che solo altri due film usciti nel 2022 avevano superato il target del miliardo in biglietti venduti: “Top Gun: Maverick”, che però ci ha messo 31 giorni, e “Jurassic World Dominion” che ha centrato l’obiettivo in quattro mesi.

Il podio della stagione natalizia

“Avatar 2” è indubbiamente il protagonista dei film di Natale, ma è in buona compagnia. In sala il secondo posto al botteghino è de “Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio”. Il family movie della Universal guadagna 16,3 milioni di dollari (per un totale sul mercato domestico di 60,7 milioni). Terza piazza per “Black Panther – Wakanda Forever”, con 4,8 milioni di dollari (438 milioni in totale, per un incasso globale che dovrebbe portare il titolo Marvel a quasi 820 milioni).