Alba Parietti, post dalle terme: “Mi piace piacere e piacermi” | E mette a tacere gli hater

La showgirl in un lungo post su Instagram risponde a chi l’attacca e rivendica la sua soddisfazione nel piacere e nel piacersi

Vacanze di Natale e Capodanno a Courmayeur per Alba Parietti. La showgirl si è goduta questi giorni tra neve e amore, con il suo nuovo compagno Fabio Adami. Tra le piacevolezze di questa vacanza ci sono anche le terme, da dove Alba ha fatto alcune foto, poi postate su Instagram, che la ritraggono in costume in splendida forma. E a chi l’attacca accusandola di ritoccare le immagini con filtri ad hoc, lei risponde per le rime…

“Ho 61 anni e mezzo e non mi sono mai sentita meglio in vita mia”. Così Alba Parietti scrive nel primo dei post che la ritraggono a mollo nelle vasche delle terme di Courmayeur. Mentre in un altro si lascia andare a un lungo sfogo in cui rivendica il suo modo di essere e risponde a modo suo a chi l’accusa di volersi mettere in mostra.

“Avrò tempo per rassegnarmi e dormire quando la vita non mi darà più modo di esistere – scrive la Parietti -, ma fino a quel momento mi voglio rappresentare nel modo che più mi somiglia: piacendomi”. E poi continua: “Io vivo senza falsi pudori l’amore per me stessa e ciò che amo, ho il gusto perverso di essere criticata, amata, odiata solo perché mi piace piacere e piacermi. Non c’è superficialità in questo, c’è consapevolezza, impegno e sfida alla vita, al tempo, ai luoghi comuni, alla morale comune. Io sono questa: vanitosa, infantile, adolescente nell’anima. Una lolita di un’età certa che rifiuta di entrare negli stereotipi di una società che decide come e quando tu sei competitiva, giovane, vecchia, forte, quando hai fatto il tuo tempo, quanto vale ancora il tuo tempo. E più il tempo passa più il mio tempo vale”.

E quando uno dei follower prova ad attaccarla alludendo al fatto che le foto postate possano essere state ritoccate o quanto meno studiate ad arte per apparire al meglio possibile (“Vorrei vedere come sei davvero al mattino senza filtri appena scesa dal letto e poi ne riparliamo”) lei non perde l’occasione per rispondere per le rime. “Secondo l’uomo che mi ama e vive con me il mattino è il mio momento migliore. E non è il solo a dirlo, guarda un po’ che delusione”. Gioco, partita, incontro.