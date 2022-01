Uomini e Donne | Roberta e Samuele | cosa sta succedendo? Verità svelata

Cosa sta succedendo tra Roberta Giusti e Samuele Carniani dopo Uomini e Donne? Come hanno sperato per mesi tantissimi telespettatori, la tronista romana ha deciso di concludere il suo percorso nel programma con il dolce corteggiatore. Quest’ultimo è entrato nel cuore del pubblico di Canale 5 e anche in quello di Roberta, avendo così la meglio su Luca Salatino.

Non è andata comunque poi così male alla non scelta, visto che è arrivata la proposta del trono. Ma intanto i fan si chiedono se Roberta e Samuele stanno ancora insieme dopo la scelta. Sembra proprio di sì! Un dettaglio non passa di certo inosservato agli occhi attenti dei telespettatori, come sempre sui social network.

La scelta di Roberta Giusti andrà in onda dopo il 10 gennaio 2022, quando UeD tornerà in onda. Nonostante ciò, attraverso le anticipazioni è stato possibile scoprire cos’è accaduto nelle registrazioni effettuate prima delle festività natalizie. Pertanto, c’è grande attesa da parte dei fan di Samuele di assistere a questo momento.



Nel frattempo, una foto di Andrea Nicole su Instagram conferma al pubblico che Roberta e Carniani stanno attualmente insieme! La Conte, che ha scelto Ciprian Aftim tra accuse e offese, condivide in questi minuti una serie di foto che al ritraggono insieme alla Giusti. Le immagini mostrano le ormai due ex troniste insieme a Capodanno.

Roberta ha sempre dimostrato di disapprovare l’atteggiamento di Ciprian. Probabilmente, una volta conclusa la sua esperienza nel programma, ha avuto modo di ricredersi, visto che ha festeggiato anche insieme a lui il Capodanno.

Ma tornando al dettaglio riguardante Samuele, i fan hanno notato che in una delle foto condivise da Andrea Nicole la Giusti indossa il suo giubbotto. I fan hanno riconosciuto indosso a Roberta il bomber bianco di Carniani.

Questo è un dettaglio importante per il pubblico, in quanto conferma che tra i due la storia d’amore prosegue dopo la scelta. Pertanto, sembra che abbiano anche trascorso il Capodanno insieme. Va precisato che fino a quando non andrà in onda la scelta, non potranno far sapere ai fan cosa sta succedendo.



