Un altro dolore per la regina Elisabetta II: è morta una delle sue più care amiche

novantacinque anni la regina Elisabetta si trova ad affrontare un altro dolorosissimo lutto. Dopo la morte dell’amato marito Filippo che «era la mia forza», dopo la scomparsa lo scorso dicembre di Ann Fortune FitzRoy, duchessa di Grafton, sua dama di compagnia dal 1967, adesso la sovrana si trova a piangere un’altra figura fondamentale della sua vita: Lady Farnham, che era al suo servizio da 44 anni ed era diventata una delle sue più intime confidenti, è morta all’età di 90 anni lo scorso 29 dicembre. «Non è stato un buon anno per la regina», scrive The Sun. «Perdere suo marito e poi la duchessa di Grafton e ora Lady Farnham, due care amiche che l’hanno sempre sostenuto nei doveri ufficiali. Una triste conseguenza di una vita lunga è che devi dire addio a molte persone a cui tieni».

Nel corso degli anni, infatti, la regina ha pianto tante care amiche. Tra le persone più vicine a The Queen c’era ad esempio sua cugina Margaret Rhodes. Unite fin dall’infanzia, insieme a Balmoral durante la Seconda guerra mondiale (i rampolli della famiglia reale furono trasferiti in Scozia per proteggerli dalle bombe che cadevano su Londra), Margaret e Elisabetta non si sono mai separate. Quando nel 1981 la Rhodes rimase vedova, l’amica e cugina sovrana per averla più vicina le propose di diventare la dama di compagnia della Regina Madre. Margaret accettò e per undici anni fu la confidente più intima della mamma di Elisabetta. Margaret Rhodes se n’è andata il 25 novembre del 2016, a 91 anni. La sua morte venne annunciata da un comunicato ufficiale di Buckingham Palace e al suo funerale, nella Cappella Reale di Tutti i Santi a Windsor Great Park, c’era la sua amica del cuore, la regina, affranta.

La sovrana tuttavia può ancora contare su alcune «migliori amiche». Una «bolla» di cui fanno parte pochissime «elette» con cui The Queen mantiene rapporti intimi da decenni. Anche nei lunghi mesi trascorsi a Windsor causa pandemia, e soprattutto dopo la morte dell’amato marito Filippo, queste persone non hanno mai lasciato sola la sovrana. Elisabetta specie la scorsa estate le invitava a pranzo o a cena nel suo castello di Windsor e alcune si fermavano poi a guardare la tv con lei. A parte i parenti stretti, solo queste amiche, come ha rivelato un insider a People, conoscono il lato più privato della regina: «Con le persone di cui si fida la sovrana mette da parte la sua aria solenne, mostrandosi semplice, alla mano e chiacchierona». Della ristretta cerchia fanno parte dame di compagnia come Lady Susan Hussey, che conosce The Queen da sei decenni e l’ha accompagnata anche al funerale di Filippo, e alcune amiche storiche come Lady Annabel Whitehead, Lady Elizabeth Leeming, e Susan Rhodes.

Poi c’è l’ex tata del principe Carlo, Mabel Anderson. Tra i veri amici della sovrana, Mabel occupa un posto speciale. Le due donne hanno più di una cosa in comune. Prima di tutto, hanno la stessa età, 95 anni. E condividono gli stessi hobby: le parole crociate, la lettura di racconti polizieschi, ma soprattutto il binge-watching di soap opera. È noto che la regina non perde nessun episodio delle numerose soap opera della BBC e ITV, come EastEnders e Coronation Street, e ha guardato più e più volte i Dvd di Downton Abbey.



Mabel Anderson non è un’amica di sempre di Sua Maestà. Questa donna senza una goccia di sangue blu entrò al servizio degli Windsor alla fine degli anni 50, quando Elisabetta II e il principe Filippo stavano cercando una nuova tata per i loro primi due figli. Considerata come una seconda madre da Carlo, Anna, e poi Andrea ed Edoardo, la bambinaia era costantemente a Palazzo, facendo della cameretta il suo regno. Ogni mattina e sera, riferiva alla regina le attività giornaliere della sua prole. Tra le due donne si sviluppò una vera amicizia. Una volta che i bambini furono cresciuti, Elisabetta II non licenziò Mabel, che era ormai diventata indispensabile per lei stessa. L’ex governante smise di occuparsi dei bambini per prendersi cura della regina in persona. Decenni dopo, e in particolare dopo la morte del principe Filippo nell’aprile 2021, è diventata lei la prima confidente di Sua Maestà.

Del «cerchio magico reale» fa parte anche è Angela Kelly, la stylist che da quasi 30 anni si occupa del guardaroba della sovrana. Angela, per The Queen, è un’amica, una confidente, una consigliera. Tanto che nel 2019 si è potuta permettere il lusso di pubblicare un libro in cui ci svela tanti aneddoti e segreti su Elisabetta – The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe – col benestare di Sua Maestà: non era mai successo.



