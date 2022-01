Melissa Satta ufficializza il suo nuovo amore: le coccole social con Mattia Rivetti

Da mesi il gossip specula sulla relazione di Melissa Satta con Mattia Rivetti. Ora quelle chiacchiere hanno ottenuto il sigillo (social) dell’ufficialità. L’ex Velina, 35 anni, mamma di Maddox, avuto 7 anni fa dall’ex marito Kevin Prince Boateng, ha pubblicato su Instagram alcune foto col nuovo fidanzato. Scattate sulla neve di Cortina, dove i due hanno trascorso Capodanno. La neo coppia nelle foto si mostra innamoratissima. In uno scatto Rivetti, imprenditore nel campo della moda (viene da una famiglia che nel settore vanta una lunga storia ed enormi successi anche economici), bacia la Satta sulla guancia mentre l’avvolge in un tenero abbraccio.

Melissa è ufficialmente single dal dicembre 2020, quando lei e Boateng, convolati a nozze nel 2014, dopo una tormentata relazione fatta di alti e bassi si sono definitivamente detti addio. All’annuncio della separazione era seguita sui social una dedica di lui a lei: «Grazie per la magnifica moglie che sei stata e per la splendida mamma che sei e che sarai», aveva scritto il calciatore su Instagram. Anche Melissa, ospite di Verissimo nel febbraio 2021, all’ex marito aveva dedicato parole piene di tenerezza: «La fine del matrimonio per me è stato un dolore enorme, è stato un rapporto d’amore stupendo con difficoltà e cambiamenti. Sono felicissima per tutto quello che ho fatto con lui e lo ringrazierò per sempre. Siamo sereni e abbiamo deciso di prendere ognuno la propria strada. Entrambi ci siamo presi le nostre colpe e responsabilità. Ci legherà per sempre nostro figlio Maddox». È proprio per il bambino che lei e il calciatore sono rimasti uniti: «Con Maddox ne abbiamo parlato. Lo abbiamo affrontato come un gioco. All’inizio non l’ha presa bene, ma ora vede tutto come una cosa normale».

Oggi sia Melissa che Kevin hanno ritrovato l’amore. L’ex Velina con Rivetti, il calciatore con Valentina Fradegrada, 31enne influencer di Bergamo. Le foto e i video di Boateng con la nuova fiamma sono arrivate via Instagram nei giorni scorsi. La replica social della Satta non si è fatta attendere. Ha voltato pagina anche lei.



