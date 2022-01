Luisa Via Roma e Unicef: il Winter Gala con Dua Lipa

Se St Barth di per sé non offrisse abbastanza motivi per decidere di trascorrervi qualche giorno al termine dell’anno, Luisa Via Roma e UNICEF hanno sicuramento fornito la più nobile delle ragioni unendo filantropi e celebrities nella raccolta di più di 4 milioni di euro durante un’asta condotta da Michael Macaulay che da Sotheby’s a St Barth ha battuto oggetti, opere d’arte ed experiences uniche a supporto dei bambini di tutto il mondo.



Si tratta della prima Winter Edition (e prima fuori dall’Italia), dopo aver animato le esclusive location di Porto Cervo e Capri per quattro anni, nella versione estiva, raccogliendo circa 13 milioni di euro e dimostrando, come raccontato da Luisa Panconesi, Presidente del Comitato Evento St. Barth Gala per UNICEF 2021, un reale sodalizio e intento comune tra le due grandi realtà coinvolte e i numerosi partners che hanno donato articoli unici e non ultima, l’artista Dua Lipa che ha performato chiudendo una bellissima serata e celebrando nuovamente l’eccezionalità dell’evento e di una collaborazione che, come ci racconta Andrea Panconesi, nasce proprio grazie a sua figlia Luisa e al suo desiderio di scendere in campo in prima persona nella tutela dei diritti dei bambini.

Dalla piccola boutique di cappelli in Via Roma a Firenze, aperta nel 1929, alla prima piattaforma e-commerce italiana lanciata nei primi anni 2000, LuisaViaRoma è orgogliosa di essere stata pioniera in tantissime attività oggi basilari per la comunicazione e la vendita in ambito moda: dalla creazione di un concept store prima ancora che questi esistessero altrove, alla collaborazione con le allora bloggers, oggi influencers, passando per la sostenibilità.

Andrea Panconesi è sicuramente in grandissima parte il responsabile di queste “Illuminazioni”, ci racconta di come fosse lui stesso a scegliere e fotografare capi e modelli e a preparare le strategie nel momento del lancio di LUISAVIAROMA.COM; avanzando e strutturando, diventa necessario delegare ed oggi LuisaViaRoma ha felicemente nominato un nuovo CEO, con un’esperienza decennale nell’ambito e-commerce: Alessandra Rossi, che, citando lo stesso Andrea, rappresenta meglio di chiunque altro un’azienda fatta per l’80% da donne.

Le “illuminazioni” della famiglia Panconesi non si fermano, la direzione è ben definita e punta dritto al futuro: al metaverso, al gaming, al blockchain.

E noi ancora una volta ci lasciamo guidare da queste intuizioni:

“Si tratta di prendere il treno quando passa, di esplorare ambiti sconosciuti, avendo coraggio e curiosità”.



