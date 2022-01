Kanye West è stato avvistato in compagnia di Julia Fox, a Miami

Il rapper più famoso del mondo, ed ex compagno di Kim Kardashian, a poche settimane dal divorzio ufficiale dimostra di saper vivere la sua nuova vita da single, andando a cena con l’attrice di Uncut Gems

Kanye, o Ye – come si fa chiamare adesso – negli ultimi mesi ha fatto molto parlare di sé, o forse non ha mai smesso di essere al centro dell’attenzione: tra l’uscita del suo album Donda a fine agosto, e la separazione dall’ereditiera Kim Kardashian, che oggi si frequenta apparentemente con il comico Pete Davidson, il rapper di New York City è sempre in prima pagina nel mondo musicale e in quello più chiacchierato, che sia per le sue trovate (i listening party a Chicago per il nuovo album), per qualche esternazione o per le sue frequentazioni.



Negli ultimi giorni avevamo parlato dell’ultima dimostrazione d’amore nei confronti dell’ex moglie, con l’acquisto di una modesta proprietà da 4,5 milioni di dollari proprio di fronte alla casa di famiglia, per stare vicino ai figli. Ma a pochi giorni da questa notizia, ne spunta un’altra che rivela un nuovo stato delle cose: Kanye è stato paparazzato in un lussuoso ristorante di Miami con Julia Fox, attrice di Uncut Gems.



Lei, attrice 31 enne nata a Milano e naturalizzata statunitense, madre da poco meno di un anno, famosa per la sua interpretazione nel film dei fratelli Safdie con Ben Stiller, e conosciutissima nel mondo della sottocultura di New York, è stata vista seduta e fotografata allo stesso tavolo del rapper di New York, dove i due sembrano aver passato una lunga serata a lume di candela.



Come riporta il Daily Mail, Kanye avrebbe cambiato i suoi piani all’ultimo minuto per atterrare in Florida e trascorrere lì i primi giorni del nuovo anno. Si è presentato all’appuntamento con una giacca da biker, mentre Julia si è palesata con un corsetto azzurro con scollo a cuore senza maniche, abbinato a un paio di pantaloni eleganti.



C’è solo da capire se si tratti di una delle molte storie lampo di Kanye (vi ricordate quella con Irina Shayk?), in attesa che Kim torni, o se possa essere l’inizio di qualcosa di diverse, è pur sempre il nuovo anno.



Cosmopolitan.it