GFVip, Sophie minaccia di lasciare il gioco per amore

Sophie Codegoni continua a essere al centro delle dinamiche del Grande Fratello Vip 6. Nelle ultime settimane l’ex protagonista di Uomini e donne si è ritrovata protagonista della storia d’amore con Alessandro Basciano, con il quale sta portando avanti la conoscenza e la frequentazione tra le mura domestiche di Cinecittà. Nella puntata del 3 gennaio, però, Alessandro potrebbe abbandonare definitivamente il reality show e Sophie ha minacciato di essere pronta a uscire per amore, nel caso in cui Basciano dovesse essere fatto fuori dal pubblico.



Cresce il feeling tra Sophie e Alessandro al GF Vip

Nel dettaglio, durante le ultime ore il rapporto tra Sophie e Alessandro si è intensificato sempre di più. I due trascorrono molto tempo insieme e sono diventati praticamente inseparabili.

Il colpo di scena è arrivato durante la notte di Capodanno, quando Sophie e Alessandro si sono scambiati il primo vero bacio, che ha sancito l’inizio della loro relazione.

Tuttavia, all’interno della casa di Cinecittà non tutti credono nella buonafede di questa relazione e in particolar modo in quella di Basciano.



Sophie stufa delle critiche sulla sua storia con Alessandro

Diversi concorrenti hanno mosso dei dubbi su questa nuova coppia che si sta formando tra le mura domestiche del Grande Fratello Vip e Sophie non ha nascosto di non gradire tale intromissione.



Parlando con Miriana Trevisan, Sophie ha ammesso di trovarsi molto bene con Alessandro, motivo per il quale da ben 15 giorni i due dormono insieme tutte le sere.

“Credo di essere rinata”, ha ammesso l’ex tronista di Uomini e donne parlando del giovane Basciano e precisando di non credere al fatto che il ragazzo stia fingendo con lei, così come sostengono la maggior parte degli inquilini che popolano la casa del GF vip.



“Qui vogliono sempre trovare problemi e ora vedono del marcio in Ale” ha sentenziato Sophie, la quale ha proseguito dicendo che lei intende viversi questa situazione senza troppi problemi.

Alessandro a rischio eliminazione dal GF Vip e Sophie minaccia di uscire

Tuttavia, in vista della nuova puntata serale del GF Vip di lunedì 3 gennaio, Alessandro potrebbe lasciare definitivamente il cast del reality show, dato che è in nomination insieme a Eva, Federica e Barù.

Il giovane potrebbe abbandonare così il reality show e a tal proposito Sophie ha minacciato di essere pronta anche ad abbandonare “per amore” il programma, per viversi questa sua relazione con Alessandro.

“Per le sensazioni belle che sento, se lui stasera esce, potrei uscire anch’io” ha svelato Sophie, aggiungendo che in questo momento Alessandro è il motivo che la porta a restare dentro la casa di Cinecittà.



