Classifica dei passaggi radiofonici: al primo posto i Boomdabash davanti a Ligabue

La classifica delle canzoni più passate in radio in Italia: ecco la top 10.

Cambia la classifica delle canzoni più passate in radio in Italia stilata da EarOne. La cinquantatreesima settimana del 2020 porta con sé alcune novità importanti sia per quanto riguarda la musica italiana che la musica straniera. Ecco come sono state recepite le nuove canzoni dalle maggiori radio italiane.

La classifica delle canzoni più passate in radio in Italia



Cambiano poco le prime posizioni, con un generale rimescolamento tra i brani simbolo di questo autunno/inverno. Ecco tutte le novità delle prime venti posizioni in classifica:

1 – Don’t Worry dei Boomdabash (=)

2 – Volente o nolente di Ligabue ed Elisa (=)

3 – Golden di Harry Styles (=)

4 – Save Your Tears di The Weeknd (+2)

5 – Scooby Doo dei Pinguini Tattici Nucleari (-1)

6 – Contatto dei Negramaro (-1)

7 – Mood di 24kGoldn (+1)

8 – Bella storia di Fedez (+1)

9 – Let’s Love di David Guetta e Sia (-2)

10 – Mille pare di Ghali (+4)

11 – Paradise dei Meduza (=)

12 – Take You Dancing di Jason Derulo (+1)

13 – Parli parli di Carl Brave ed Elodie (-3)

14 – Diamonds di Sam Smith (+1)

15 – Dynamite dei BTS (-3)

16 – Why Do You Lie to Me di Topic e A7s (+5)

17 – There Will Be a Way di Dotan (-1)

18 – Fino a farci scomparire di Diodato (=)

19 – Let Me Reintroduce Myself di Gwen Stefani (+5)

20 – Vertigine di Levante (-3)

Novità e highest climbers

Due le novità più importanti di questa settimana nella classifica dei passaggi radiofonici: 56esima Glenn Miller di Gio Evan; 86esima Hey Boy di Sia. Le tre canzoni che hanno guadagnato più posizioni in classifica sono invece:

Partenope di Clementino al 74esimo posto (+22)

Space dei Biffy Clyro al 78esimo posto (+21)

Qualcosa di nuovo di Max Pezzali al 73esimo posto (+20)





