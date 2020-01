Rai1, stasera ultimo appuntamento con “La Porta dei Sogni”

Ultimo appuntamento con “La Porta dei Sogni”, il programma di Rai1 con Mara Venier, in onda alle 21.20. Al centro della terza puntata del format, prodotto da Rai1 in collaborazione con Banijay Italia, che celebra i sogni di persone comuni ci saranno nuovi e stupefacenti sogni tra cui: l’abbraccio tra una madre e un figlio separati da migliaia di chilometri di distanza da oltre dieci anni, il coronamento del sogno di danzare con i ballerini più famosi d’Italia; il regalo di una proposta di matrimonio romantica e inaspettata.

Emozioni forti e vere si sveleranno dietro “La Porta dei Sogni”, l’elemento iconico ed identificativo del programma che permetterà ai protagonisti di passare magicamente dallo studio a qualsiasi luogo lontano nello spazio e nel tempo, per vivere esperienze uniche e realizzare i propri sogni. Ospiti dell’ultima puntata Il Volo, Lino Banfi ed i ballerini di “Ballando con le stelle”. Regia: Roberto Croce. Regia esterne: Giacomo Frignani.