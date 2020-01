Giulia De Lellis derubata il giorno di Natale: ”Mi hanno fatto male, sarò costretta a cambiare modo di comunicare”

Giulia De Lellis ha trascorso delle Feste molto brutte. L’influencer romana, 23 anni, dopo giorni di assenza sui social ha confessato di essere stata derubata proprio il giorno di Natale.

Nelle sue Stories di Instagram si è sfogata: “Spero che il vostro anno sia iniziato nel migliore dei modi, mi scuso per l’assenza che non è passata inosservata, ma siamo stati derubati per l’ennesima volta. Non sono solita condividere le cose brutte, ma a questo giro me l’hanno fatta grossa e mi hanno fatto veramente male. Non solo, sarò costretta a cambiare il mio modo di comunicare con voi per tutelarmi e per forza di cose eviterò di dare informazioni sui miei spostamenti. Un consiglio che mi sento di dare a tutti, mi vedrete più attenta perchè sono stata fregata pesantemente. Questi social alimentano le folli idee di gente veramente malata’’.

La fidanzata di Andrea Iannone ha raccontato di essere rimasta senza vestiti, scarpe e trucchi proprio prima di Capodanno e di essere corsa nei negozi per ricomprare tutto. ‘’Una vera e propria disgrazia”, ha aggiunto. La De Lellis ha poi continuato: “Sono rimasta letteralmente in mutande, ma grazie ai miei amici sono riuscita a vestirmi e a truccarmi’’. Adesso Giulia è più positiva, ma la rabbia resta.

(gossip.it)