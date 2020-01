Barbara D’Urso, Capodanno a Dubai con la Gregoraci e altri famosi vip

Barbara D’Urso, 62 anni, ha festeggiato il Capodanno a Dubai. Fisico mozzafiato, gambe sempre in primo piano e tanti amici per la conduttrice di Canale 5 che con i suoi programmi intrattiene i telespettatori tutto l’anno.

La D’Urso ha salutato l’arrivo del 2020 a Dubai con un party scintillante insieme all’amico Jonathan Kashanian, Elisabetta Gregoraci e il campione di motociclismo Jorge Lorenzo. Una super festa vip negli Emirati dove Barbara si è rifugiata per rilassarsi al caldo prima di tornare ai suoi molteplici impegni televisivi.

Ancora nessun fidanzato all’orizzonte per la conduttrice e chissà che il 2020 possa essere l’anno giusto per il successo non solo in tv, ma anche in amore…

(gossip.it)