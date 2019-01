Simona Ventura, parla il nuovo amore. Tutto vero: “È una storia promettente”

“Io e Simona Ventura ci frequentiamo da un mese”. Lo dice Giovanni Terzi, colui che è indicato come il nuovo compagno della conduttrice di Chivasso. A Gente lo dice l’ex assessore di Milano. “È una relazione appena sbocciata che ci ha lasciato entrambi sorpresi. Perché ci conosciamo da anni, ma solo ultimamente ci siamo guardati in modo diverso. Stiamo a vedere come questa storia si svilupperà, intanto è molto bella e promettente”. “Vorrei precisare, però, che il nostro legame non c’entra con la rottura di Simona e Gerò”, dice Terzi, con non poca eleganza.

Liberoquotidiano.it