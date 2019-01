Stasera Rai1 trasmetterà il film “Torno indietro e cambio vita”, con Raoul Bova

Stasera, giovedì 3 gennaio, alle 21.25 su Rai1 andrà in onda il film “Torno indietro e cambio vita” di Carlo Vanzina, con Ricky Memphis, Raoul Bova, Paola Minaccioni, Max Tortora, Giulia Michelini. Un professionista romano viene lasciato dalla moglie: lei ha una relazione ed è stanca di lui che la trascura. Lui cade in depressione e si traferisce in una camera d’albergo, sostenuto dal suo più caro amico. Vorrebbe tornare indietro nel tempo, non essersi mai sposato ed innamorato di lei. Mentre ne parlano i due vengono investiti da un auto e, magicamente, si ritrovano negli anni della scuola, quando l’uomo ancora non aveva conosciuto la sua futura moglie.