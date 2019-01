“La casa di carta 3” sbarca a Firenze: un giorno di riprese tra piazza Duomo e piazzale Michelangelo

Firenze non c’è tra i nomi delle famose città di tutto il mondo con cui usano chiamarsi tra loro i personaggi della celebre serie Netflix La casa di carta. Ma sarà proprio all’ombra della Cupola del Brunelleschi che verranno girate alcune delle scene della nuova stagione, la terza. Le riprese si svolgeranno in una sola giornata, venerdì 4 gennaio. La mattina la location che ospiterà cast e troupe sarà piazza del Duomo, mentre nel pomeriggio il set si trasferirà a piazzale Michelangelo. La serie spagnola che ha appassionato milioni di spettatori con la storia della “rapina perfetta” alla Zecca di Stato spagnola a opera di una banda di ladri e malviventi dal cuore tenero e ha vinto l’International Emmy Award (la prima volta per una produzione spagnola) nella prossima stagione vedrà anche il centro storico fiorentino scenario delle prodezze della banda guidata da Il professore.

Massimo riserbo sulle nuove puntate, a parte il cast. La terza stagione della serie, che la piattaforma di streaming ha già annunciato con una breve clip online in cui i protagonisti vengono presentati sulle note di Bella ciao (canto che la serie aveva inserito in una scena dello show) vedrà alcune novità. Come il ritorno a sorpresa di Berlino (Pedro Alonso), morto alla fine della rapina nella seconda parte della serie. E poi alcune new entry: l’attore argentino Rodrigo de la Serna, noto per il suo ruolo nel film I diari della motocicletta di Walter Salles e per l’interpretazione di papa Francesco nel film biografico Chiamatemi Francesco – Il Papa della gente, sarà “L’ingegnere”. E ci saranno anche Hovik Keuchkerian (Bogotà), Najwa Nimri (Alicia) e Fernando Cayo (Tamayo). Itziar Ituño (Raquel Murillo) e Ursula Corber (Tokyo) ci saranno entrambe. Con loro sono torneranno Álvaro Morte (Il Professore), Jaime Lorente (Denver), Miguel Herrán (Rio), Darko Peric (Helsinki), Alba Flores (Nairobi), Esther Acebo (Stoccolma), Enrique Arce (Arturo), Kiti Mánver (Mariví) e Juan Fernández (Colonnello Prieto) e Mario de la Rosa (Suarez).

Le due stagioni della serie, inizialmente uscite solo in Spagna, sono state rilanciate in tutto il mondo dal servizio streaming e hanno avuto un successo tale che La Casa di Carta è diventato lo show di lingua non inglese più visto di tutti i tempi. Fino a essere tradotto in ventidue lingue e distribuito in 190 Paesi.

Elisabetta Berti, Repubblica