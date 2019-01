«Non abbiamo mai litigato. Io e Christian non possiamo litigare, siamo fratelli. Christian è un gentleman, un signore d’altri tempi. Quando io sono rimasto vedovo è stato un momento difficile. Un altro momento molto complicato è stato quando Christian ha avuto una sventura: gli era scoppiato quel petardo a capodanno e gli si era rotta la retina. Insomma, abbiamo avuto anche avventure di cui c’era poco da ridere». A parlare a Storie Italiane di Eleonora Daniele su Rai1 è Massimo Boldi, a pochi giorni dal successo di incassi del film «Amici come prima» con cui, dopo 13 anni, torna al cinema la coppia Boldi-De Sica.

«Christian è veramente straordinario – ha proseguito -. Io sono un pasticcione. Sono un po’ Cipollino. Quando giriamo i film lui mi lascia libero di fare le mie follie, mi segue. Dopo 13 anni, al primo ciak che abbiamo fatto c’era un dialogo e non abbiamo neanche provato la scena: siamo partiti come se fosse il giorno prima». Ma nella lunga intervista Massimo Boldi si è raccontato a tutto tondo.

Il Messaggero