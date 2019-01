“Bird Box”, Sandra Bullock conquista tutti: è questo il film originale Netflix più visto

Bird Box,

l’horror fantascientifico diretto dalla danese premio Oscar, con protagonista, è il film originale Netflix record di visualizzazioni. È la stessa piattaforma, attraverso il proprio account Twitter, a fare una eccezione all’abitudine di non diffondere i dati di visualizzazioni dei suoi programmi, film e serie tv, e comunicare che Bird Box “è il film più visto di sempre nei primi sette giorni di programmazione su Netflix”, con oltre 45 milioni di visualizzazioni.

Disponibile dal 21 dicembre, è la storia apocalittica di forza misteriose (che non appaiono mai) che vogliono sterminare l’umanità: Maloire (Bullock) è una madre che deve trovare la forza per fuggire coi due figli piccoli seguendo il corso di un fiume in cerca di salvezza. Per sopravvivere, però, i tre devono compiere il tragitto bendati perché quello che gli esseri malefici fanno è stimolare delle visioni negli umani, spingendoli così alla pazzia e quindi al suicidio.

Tutto questo però ha spinto alcuni tra i milioni di spettatori che hanno visto il film a lanciare una sfida online, il #BirdBoxChallenge. Un’iniziativa priva di senso e a volte anche pericolosa che consiste nello sfidarsi a fare attività diverse, come arrampicarsi sulle scale o perfino guidare auto e scooter, bendati. Proprio come i protagonisti del film horror. Chi accetta la sfida si riprende mentre compie l’impresa e poi pubblica il video sulle proprie pagine social, accompagnando le immagini con l’hashtag #BirdBoxChallenge. E dal momento che sono tanti coloro che hanno scelto le attività più pericolose da fare senza vedere, Netflix si è visto costretto a intervenire per cercare di interrompere questa folle iniziativa.

Sempre dal profilo Twitter, Netflix US dice: “È incredibile che ci sia bisogno di scriverlo, ma non rischiate di farvi male con questa Bird Box Challenge. Non sappiamo come tutto questo sia iniziato, siamo entusiasti dell’apprezzamento dimostrato, ma abbiamo un solo desiderio per il 2019: che nessuno finisca in ospedale per un meme”.