Ascolti tv, vince il film della serie “Purché finisca bene”

Grandi ascolti in prima serata su Rai1 per il film “Basta un paio di baffi”, il primo appuntamento con il ciclo “Purchè finisca bene”: la commedia con protagonisti Sergio Assisi e Antonia Liskova ha dominato la prima serata televisiva di ieri, mercoledì 2 gennaio, con 5 milioni e 52mila spettatori e uno share del 21,7%.

Su Rai2 “Pixels”, il film fantastico del 2015 firmato da Chris Columbus ha raccolto il gradimento di 1 milione e 457mila spettatori, con uno share del 6%. Su Rai3, infine, un altro film di fantasia, “La leggenda di un amore”, rilettura in chiave moderna della fiaba di Cenerontola, con protagonista Drew Barrymore, è stato seguito da 1 milione e 488mila spettatori, pari ad uno share del 6,2%.

Nel preserale di Rai1 “L’Eredità” è arrivata al 24,5% di share, con 5 milioni e 135mila spettatori, mentre in access prime time ,“I soliti ignoti – Il ritorno” ha totalizzato 5 milioni e 535mila spettatori, con il 21,5% di share: Tg1 a parte, il quiz condotto da Amadeus è stato il programma più visto dell’intera giornata. Ottimo, sempre in access prime time, l’ascolto di “Non ho l’età”, su Rai3, apprezzato da 1 milione e 645mila spettatori, con uno share del 6,6%.

Per quanto riguarda la programmazione del pomeriggio, su Rai1 “Vieni da me” ha sfiorato i 2 milioni di spettatori (1 milione e 905mila), con uno share del 12,3%, mentre “La vita in diretta” è stata vista, nella seconda parte, da 2 milioni e 18mila spettatori, pari ad uno share del 14,3%. In evidenza, ancora nel day time, “Geo” che su Rai3 ha raggiunto 1 milione e 803mila spettatori, con il 12% di share.

Sempre grande attenzione, infine, per l’informazione Rai: l’edizione delle 20 del Tg1 è stata vista da 5 milioni e 842mila spettatori, con uno share del 24,8%, quella delle 13 del Tg2 da 2 milioni e 527mila spettatori con uno share 16,3% e quella delle 19 del Tg3 da 2 milioni e 257mila spettatori (share dell’11,6%), saliti a 2 milioni e 962mila, con uno share del 13,6% nelle edizioni regionali curate dalla TGR.

Complessivamente le reti Rai si sono aggiudicate la prima serata con 10 milioni e 65mila spettatori e il 39,8% di share, la seconda, con 4 milioni e 572mila spettatori e il 36% di share e l’intera giornata con 4 milioni e 226mila telespettatori di media e il 38,2% di share.